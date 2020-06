Panasonic HXW804 4K-UHD-Serie ab heute erhältlich – Schnäppchen durch Steuersenkung?

Die neue TV-Serie von Panasonic soll den perfekten Einstieg ins 4K- UHD-Fernseherlebnis für Heimkino-Fans bieten. Hier in der Übersicht: Was die Geräte können, was sie kosten und wie viel durch die Senkung der Mehrwertsteuer eingespart werden kann.

Die neue 4K-LCD-Serie HXW804 ist in den Bildgrößen von 40, 50, 58 und 65 Zoll erhältlich und soll einen attraktiven Einstieg in die Welt des 4K-Fernsehens bieten. Für das Kinogefühl in den eigenen vier Wänden sorgt neben dem HDR Bright Panel Plus der ultraschnelle HCX-Prozessor mit einer Bildwiederholfrequenz von 1.600Hz (bmr).

Local Dimming soll außerdem für hohe Kontraste und tiefes Schwarz sorgen. Die Kompatibilität aller gängigen HDR-Formate ist Panasonic auch bei seinen Einstiegsmodellen wichtig, daher unterstützt die neue HXW804-Serie mit Multi-HDR- Ultimate alle verfügbaren HDR-Formate inklusive HDR10+ und Dolby Vision.

Markteinführung und Preise

Die HXW804 Serie ist ab sofort erhältlich.

Unverbindliche Preisempfehlungen in Deutschland bis 30.06.2020

inkl. 19% Mehrwertsteuer, Stand: 17.06.2020

TX-65HXW804 – 1.399 Euro

TX-58HXW804 – 999 Euro

TX-50HXW804 – 899 Euro

TX-40HXW804 – 749 Euro

Unverbindliche Preisempfehlungen in Deutschland ab 01.07.2020

inkl. 16% Mehrwertsteuer, Stand: 17.06.2020

TX-65HXW804 – 1.363,73 Euro

TX-58HXW804 – 973,82 Euro Euro

TX-50HXW804 – 876,34 Euro Euro

TX-40HXW804 – 730,12 Euro Euro

Unverbindliche Preisempfehlungen in Österreich

inkl. 20% Mehrwertsteuer, Stand: 17.06.2020

TX-65HXW804 – 1.399 Euro

TX-58HXW804 – 999 Euro

TX-50HXW804 – 899 Euro

TX-40HXW804 – 749 Euro

(Irrtümer und technische Änderungen laut Hersteller vorbehalten)