Panasonic TX-39JSW354 – der große Kleine

Nach 24 und 32 Zoll gibt es den Fernseher nun auch in 39 Zoll. Der neue Smart-TV TX-39JSW354 von Panasonic soll nicht nur mit seinem Preis/Leistungsverhältnis überzeugen.

Er ist in der Lage, dank moderner LED/LCD-Technologie hohe Bildqualität zu bieten. All dies wird durch die HDR-Technologie mit hohem Kontrast unterstützt. Auch für die Wiedergabe von komaptiblen Quellen wie Netflix wurde die Farbpalette erweitert. Der TX-39JSW354 ist damit das dritte Modell in der Reihe.

Bedienung einfach per Sprache

Dank Google Assistant und Amazon Alexa können die Fernseher der JSW354-Serie in Verbindung mit einem smarten Sprachassistenten mit der Stimme gesteuert werden. So lässt sich beispielsweise das Programm per Sprachbefehl auswählen oder die Lautstärke einstellen. Dank dem integrierten HD-Triple Tuner sind die Modelle für alle Empfangswege (Kabel, Satellit oder Antenne) gewappnet. Eine Browserfunktion, HbbTV und die Mediatheken der Fernsehsender sind freilich auch verfügbar.

Der Panasonic TX-39JSW354 ist ab sofort im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 449 Euro.

Quelle: Panasonic

