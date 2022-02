Samsung The Freestyle: Dieser Beamer funktioniert auch ohne Steckdose

Anzeige

Bereit für mitreißenden Entertainment-Genuss: Der tragbare Smart-Projektor The Freestyle von Samsung ist der neue flexible Begleiter für die kleinen und großen Abenteuer im Alltag.

Ein beeindruckender Seh- und Hörgenuss dort, wo man gerade unterhalten werden will – ein Traum? Nein! Ob Blockbuster auf der Dachterrasse, Videostream mit Freunden im Skatepark oder Lieblingsserie im Wohnmobil: Mit seinem kompakten Design und smarter Ausstattung schafft The Freestyle von Samsung aufregende Momente für jeden Lifestyle.

Flexibel, vielseitig und leicht

Er ist ein echtes Entertainment-Talent: Projektor, praktischer Lautsprecher und Ambient-Lightning-Device – The Freestyle vereint alles in einem leichten, tragbaren Gerät. Mit nur 830 Gramm Gewicht lässt sich das coole, stylische Device einfach mitnehmen und kann unkompliziert jede Fläche in eine Projektionsfläche verwandeln. Dafür sorgen der Standfuß, der sich um bis zu 180 Grad drehen lässt, und die großartige Technik, die im Gerät verbaut ist. Ganz egal ob Tisch, Boden, Wand oder Decke – The Freestyle ermöglicht Videoprojektion in hervorragender Bildqualität aus verschiedenen Positionen.

Starke Bildwiedergabe und exzellenter Sound

Unebener Untergrund und keine weiße Wand? Kein Problem! The Freestyle kommt auch mit schwierigen Bedingungen zurecht: Die Funktionen Auto Keystone und Auto Leveling passen das Bild automatisch an Oberflächen und Projektionsumgebungen an. Darüber hinaus ermöglicht die Autofokus-Funktion ein scharfes Bild bis zu einer Größe von 100 Zoll. Der Lifestyle-Projektor ist 1 080p Full HD, PurColor und HDR kompatibel. The Freestyle kann auch mit seinem Sound überzeugen. Das Gerät ist ausgestattet mit einem doppelten Passivradiator, der einen sauberen und tiefen Bass ohne Verzerrungen erzeugen kann. Seine 360-Grad-Klangabstrahlung bietet ein Klangerlebnis in Heimkino-Qualität.

Strom kommt nicht nur aus der Steckdose: Über USB-C an eine externe Powerbank angeschlossen, lässt sich The Freestyle auch unterwegs nutzen. Und mit passendem Netzteil kann das Device natürlich auch aus einer herkömmlichen Steckdose seinen Strom beziehen.

Stilsicherer Videoprojektor

The Freestyle kann nicht nur Bilder und Töne streamen. Als echter Lifestyle-Begleiter setzt er individuelle Akzente in jeder Umgebung: Das gelingt im Ambient-Modus und mit Hilfe seiner lichtdurchlässigen Linsenkappe, die für stimmungsvolle Lichteffekte sorgen kann. Als intelligenter Lautsprecher ist The Freestyle außerdem fähig, Musik zu analysieren und passende synchrone visuelle Effekte zu erzeugen, die – an Wände, auf den Boden oder an die Decke projiziert – das Hörerlebnis noch einmal verstärken können. Der Projektor kann zudem ganz bequem mit der Stimme gesteuert werden, denn die Sprachassistenten Samsung Bixby und Amazon Alexa sind im Gerät integriert. Durch das mitgelieferte Samsung-Betriebssystem Tizen lässt sich The Freestyle wie jeder andere Samsung Smart TV bedienen und über TV Access verbinden, was den Genuss von Filmen, Serien oder Musik über bekannte Streaming-Dienste ermöglicht.

Der unverbindliche Verkaufspreis für The Freestyle liegt bei 999 Euro.

