Sim2 Heimkinoprojektoren: Das können Nero, Crystal und xTV

Sim2 wurde 1995 gegründet und ist ein italienisches Unternehmen nahe Venedig, welches HDR-Videoprojektoren und HDR-Displays für private und kommerzielle Anwendungen entwickelt und herstellt. In einer Welt, die von großen multinationalen Konzernen beherrscht wird, ist Sim2 eines der wenigen europäischen Unternehmen, das sich durch sein starkes Know-how einen weltweiten Ruf erarbeiten konnte.

Heute liefert Sim2 neue und einzigartige 4K/HDR Videolösungen mit unvergleichlicher Leistung, herausragendem Design und bestem Kundensupport. Die Projektoren von Sim2 werden in Italien hergestellt und weltweit in über 50 Ländern über qualifizierte Fachhändler vertrieben.

Nero Serie

Die Nero Serie gehört zum Besten was der Weltmarkt zu bieten hat und ist für mittlere bis große Heimkinos gedacht. Die Projektoren Nero4s, Nero4s Gold und Dual Nero4s, haben ein edles Gehäuse aus schwarzem Kristallglas und zeigen mit 6 000 bis über 10 000 Lumen, wie HDR mit Projektion aussehen kann und sollte. Sim2 entwickelt schon seit 15 Jahren zusammen mit Dolby an HDR Lösungen und die langjährige Erfahrung fließt in die Software und Hardware der Geräte ein. Ausgestattet mit dem besten DLP® 4K UHD-Chipsatz von Texas Instruments, liefern die Projektoren außergewöhnliche 4K/HDR Bilder, welche mit einer natürlichen optischen Schärfe und lebendigen Farben die Leinwand vor den Augen immer wieder wahrlich „verschwinden“ lassen, so lebensecht wirken die Bilder. Hinzu kommt, dass es den Sim2 Ingenieuren gelungen ist, dabei auch noch das leiseste Gerät am Markt, bei solch einer hohen Lichtleistung zu bauen!

Crystal Serie

Die Laser Projektoren Crystal4sH BG und Crystal4sH WG, sind für mittelgroße Heimkinos konzipiert. Sie bieten eine hohe Helligkeit von 3 600 Lumen und können in Kombination mit einer Kontrastleinwand, auch einen Fernseher im Wohnzimmer vollständig ersetzen. Die Geräte sind ebenfalls in einem eleganten Gehäuse aus Kristallglas, wahlweise in Schwarz oder Weiß, verfügbar. Derselbe DLP® 4K UHD-Chipsatz wie in der Nero Serie, zeigt auch hier gepaart mit einem ebenso hochwertigen Objektiv, ein 4K/HDR Bild, welches den Betrachter immer wieder in Staunen versetzt. Dabei ist das Lüfter Geräusch des ästhetischen Gerätes, trotz der hohen Helligkeit, erstaunlich leise!

xTV Serie

Die Serie der Ultrakurzdistanz Projektoren ist bei Sim2 schon seit Jahren im Programm und wurde stetig weiterentwickelt. Der xTV4K ist ein 2 900 Lumen heller Laser Projektor mit einem HighEnd 4K/HDR Bild, wie es auch seine Geschwister der Nero und Crystal Serien bieten. Den xTV4K gibt es wie üblich als Desktop Version zum einfachen Aufstellen auf Möbeln oder, einzigartig am Markt, als „invisible“ Version für den Flächenbündigen Einbau in Möbel oder in abgehängten Decken. Eine weitere Sim2 Besonderheit, ist die vollständig geschlossene Oberseite des Gerätes. So kommt niemals Staub in das Innere der hochwertigen Optik! Als einziger Projektor von Sim2 besitzt der xTV4K eingebaute Lautsprecher. Fast schon wie selbstverständlich, ist auch der xTV äußerst leise im Betrieb!

