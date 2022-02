Sony VPL-VW290ES: Beamer mit 4K-Motionflow

Anzeige

Großes Kino in atemberaubender HDR-Auflösung. Der native 4K-Heimkinoprojektor VPL-VW290ES mit einer Helligkeit von 1 500 Lumen und X1TM for projector Technologie verwandelt jeden Wohnraum in einen Kinosaal und projiziert Sport, Filme oder Spiele in beeindruckender Schärfe und lebendigen Farben.

Der native 4K-HDR-Lampenprojektor VPL-VW290ES (4 096 × 2 160) von Sony ist mit dem leistungsstarken Bildprozessor „X1™ for projector“ ausgerüstet. Diese Technologie basiert auf den Prozessoren der BRAVIA-Fernseher und wurde speziell für den Einsatz in Projektoren konzipiert. Ganz gleich, ob es sich um einen Film, Sportübertragungen oder um Gaming handelt, der VPL-VW290ES bietet beeindruckende Unterhaltungserlebnisse in den eigenen vier Wänden. Seit fast zehn Jahren sind nativen 4K-SXRD-Projektoren von Sony marktführend und bieten genau dieses Erlebnis. Wie sein Vorgängermodell verfügt der VPL-VW290ES über einen Modus zur Reduzierung der Eingangsverzögerung. Das verbessert die Display-Reaktionsgeschwindigkeit erheblich. So kommen auch Gamer in den Genuss hervorragender Bildqualität bei gleichzeitig geringsten Verzögerungswerten.

X1 for projector

Die X1 for projector Technologie optimiert die von den Sony BRAVIA-Fernsehern bekannte Videoverarbeitungstechnik in der Projektion. Der Prozessor kombiniert innovative Technologien für eine hochpräzise Bildanalyse mit Funktionen wie Dynamic HDR Enhancer und Super Resolution für hochwertige Bilder.

Dynamic HDR Enhancer

Der Dynamic HDR Enhancer verarbeitet HDR-Inhalte Bild für Bild, um einen beste Kontrastwerte zu erreichen. So werden helle Szenen heller und dunkle Szenen dunkler – für ein ultimatives HDR-Erlebnis.

SXRD für kompromisslose Bildqualität

Das 4K-SXRD-Panel mit nativer 4K-Auflösung bei 8,8 Millionen Pixeln (4 096 × 2 160) liefert ein unglaublich realistisches Bild. Mit satten Schwarztönen, klaren Bewegungen in Kinoqualität und fließenden Bildern gibt der VPL-VW290ES lebendige, texturreichere Farben mit einem breiteren Farbtonspektrum wieder.

Reality Creation für höchste Auflösung

Der VPL-VW290ES analysiert jedes Pixel eines Bildes. Dabei kommen Algorithmen für den Musterabgleich zum Einsatz, die auch in Filmproduktionen Anwendung finden. Das sorg für noch bessere Bildschärfe der 4K-Inhalte, ohne digitales Bildrauschen zu erhöhen. Sogar in 2K oder Full HD gefilmte Inhalte werden so nahezu auf 4K hochskaliert.

4K-Motionflow

Motionflow fügt Bilder hinzu, um Unschärfen zu reduzieren, und erhält gleichzeitig die Helligkeit. So entstehen selbst in 4K fließende und klare Bewegungen – ideal etwa bei Sportszenen.

