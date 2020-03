Zweites Dolby Cinema eröffnet in Deutschland

Dolby Laboratories, Inc. und die Kinopolis Gruppe planen ein zweites Dolby Cinema in Deutschland zu eröffnen.

Das Dolby Cinema soll als Teil des neuen Premium-Multiplex-Kinos in der Hamburger HafenCity und das zweite Dolby Cinema Deutschlands sein. Ein Dolby Cinema eröffnete bereits im Mai 2019 im Mathäser Filmpalast in München seine Pforten.

Als Premium-Angebot will Dolby Cinema eine einzigartige Erfahrung bieten, die für jeden Film die bestmögliche Ton- und Bildwiedergabe sowie Umgebung gewährleisten soll. Dolby Vision will Geschichten zum Leben erwecken, indem es ein beeindruckendes visuelles Erlebnis schafft, das sich durch „erstaunliche Helligkeit, unvergleichlichem Kontrast und bestechenden Farben von anderen Kino-Erfahrungen abhebt“ – so heißt es in der Pressemitteilung zur geplanten Eröffnung des Dolby Cinema in Hamburg. „Die hervorragende und realistische Tonqualität von Dolby Atmos füllt den Kinosaal aus und lässt die Besucher durch die Tiefe, Details und Klarheit des Tons komplett in die Geschichte des Films eintauchen.“

„Wir sind immer bestrebt, unseren Besuchern das beste Kinoerlebnis zu bieten, und haben festgestellt, dass sie in München von dem Konzept des Dolby Cinema begeistert sind. Die Reaktionen waren durchweg positiv, daher fiel uns die Entscheidung leicht, die Zusammenarbeit mit Dolby auszuweiten und die hochmoderne Technologie auch in unserem neuen Standort in Hamburg einzusetzen,“ so Gregory Theile, Geschäftsführer der Kinopolis Gruppe.

Doug Darrow, Senior Vice President der Dolby Cinema Business Group, fügt hinzu: „Kinopolis ist ein großartiger Partner und bietet den Besuchern in München das einzigartige Dolby Cinema-Erlebnis. Wir wollen, dass alle Filmfans ihre Lieblingsfilme jedes Genres in einer möglichst intensiven Umgebung genießen können. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Gregory Theile und seinem Team, um die Magie des Dolby Cinemas auch den Kinopolis Besuchern in Hamburg anbieten zu können.”

Das neue Dolby Cinema soll Teil des Westfield Hamburg-Überseequartiers sein. Darüber hinaus sollen auch alle weiteren Leinwände am Multiplex-Standort mit Dolby Atmos Sound ausgerüstet werden. Angepeilt ist die Eröffnung des neuen Dolby Cinema in Hamburg für 2022.