65 Kommunen von Köln bis Sachsen bekommen heute Telekom-Glasfaser

In 65 Gemeinden und Städten quer durch Deutschland können Telekom-Kunden ab sofort schneller im Internet surfen.

Auf einem breiten Streifen vom tiefsten Westen in Köln und Menden mit 5.100 Haushalten über Bielefeld (14.600 Haushalte), in die Mitte nach Frankfurt am Main mit 5.300 Haushalten, über Halle (Saale) mit 3.900 Haushalten bis ins sächsische Freiberg und Limbach-Oberfrohna mit 7.800 Haushalten und Rochlitz mit 3.600 Haushalten liegen die meisten neuen Glasfaser-Anschlussmöglichkeiten. Aber auch in Schleswig-Holstein, Berlin oder beispielsweise auch in Stuttgart wurde das Netz erweitert.

Am heutigen Montag kommen auf diese Weise insgesamt über 85.000 neue Haushalte hinzu, die erreicht werden können. In 2019 hat die Telekom damit 1,22 Mio. Anschlüsse auf 100 MBit/s beschleunigt. Die einzelnen Regionen im Überblick:

Aachen, Albersdorf, Altena, Berkenbrück, Berlin, Bielefeld, Bochum-Wattenscheid, Brieskow-Finkenheerd, Buttenheim, Crimmitschau, Dortmund, Dresden, Eberswalde, Eslohe, Fallingbostel, Frankfurt/M., Freiberg, Freilingen, Hagen, Halle (Saale), Hannover, Hemer, Isny, Itzehoe, Jestetten, Kiel, Klietz, Köln-Porz, Kropp, Lauterecken, Lenzen (Elbe), Lichtenau, Limbach-Oberfrohna, Lübeck, Marsberg, Menden, Müllheim, Münstertal, Nentershausen, Neuenbürg, Neuenrade-Affeln, Neukirchen-Vluyn, Neumünster, Nürnberg, Oranienburg-Zehlendorf, Pfeffenhausen, Recke, Reichenbach im Vogtland, Rendsburg, Rochlitz, Scheinfeld, Schwerte, St. Ingbert, Stuttgart, Sulzbach, Todesfelde, Treis-Karden, Velbert-Neviges, Villingen, Völklingen, Waldenburg, Wernberg-Köblitz, Wesseling, Wolfsburg-Neindorf und Zschopau.