Alles neu: Nokia Streaming Stick 800 inklusive Fernbedienung

Anzeige

StreamView präsentiert auf der diesjährigen IFA u.a. den neuen Nokia Streaming Stick 800, welchem die ebenfalls neue Nokia Remote Control Unit 130 beiliegt. Ebenso wirbt StreamView mit dem neuen Nokia Game Controller 5000.

Anzeige

Das verspricht Lizennehmer StreamView: Den neuen Nokia Streaming Stick 800 an den Fernseher anschließen und in die grenzenlose Welt der Unterhaltung eintauchen. Mehr als 7.000 Google Play-Apps sind laut den Angaben über den Streaming Stick 800 mit nur einem Knopfdruck verfügbar. Spiele von Google Play herunterladen oder das Wohnzimmer mit YouTube in einen Konzertsaal verwandeln, all das soll laut Hersteller möglich sein und nur einen Klick entfernt. Denn die neue Nokia RCU 130 Fernbedienung, die dem Nokia Streaming Stick 800 beiliegt, verfügt über Direktwahltasten für Netflix, YouTube, Prime Video und Disney+. Auch Nutzer einer Nokia Streaming Box 8000 sollen von der neuen, vereinfachten Fernbedienung, die auch als separates Zubehör erhältlich ist, profitieren. Im Vergleich zur herkömmlichen Fernbedienung der Streaming Box wirbt das neue Gerät mit verbesserten Funktionen und ermöglicht über die Direktzugriffstasten einen einfacheren Zugriff auf das Unterhaltungsangebot.

20 Stunden Spielzeit ohne Kabel mit dem Nokia Game Controller 5000

StreamView will mit dem neuen Nokia Game Controller 5000 das richtige Zubehör für alle Gamer liefern. Das Gerät wird über Bluetooth mit dem Fernseher oder der Streaming Box verbunden. Das Ganze soll also ohne Kabel und mit einer einzigen Akkuladung bis zu 20 Stunden Spielzeit ermöglichen. Die sechs-Achsen-Bewegungssensoren und zwei Vibrationsmotoren sorgen laut StreamView für ein spürbares Vibrationsfeedback. Die Sprachsteuerung über den Google Assistant ermöglicht es Nutzern, nur per Sprache nach Spielen zu suchen und durch das Menü zu navigieren.

Quelle: StreamView

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: StreamView Nokia Streaming Stick: StreamView