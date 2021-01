Anzeige

Anlässlich der Befreiung des Vernichtungslagers Ausschwitz-Birkenau durch die Rote Armee vor 76 Jahren erinnert der weltweit renommierte russisch-deutsche Pianist Igor Levit an die Opfer.

Er spielt Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Ludwig van Beethoven, Hirsch Glik und Franz Schubert. In Gedenken an dieses historische Ereignis streamt Phoenix das Klavierkonzert von Igor Levit live im HbbTV und auf dem Phoenix-Channel in der ARD-Mediathek. Das Konzert beginnt um 11 Uhr an diesem Sonntagvormittag.

Diese Stücke spielten im Leben von Auschwitz-Überlebenden aus Belgien, Polen, Ungarn und Deutschland eine besondere Rolle. Organisiert wird die Veranstaltung, die aufgrund der Corona-Pandemie ohne Publikum stattfindet, in der Berliner Landesvertretung Niedersachsens, vom Internationalen Auschwitz Komitee (IAK).

