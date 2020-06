Jörg Pilawa bekommt eigene Quizplattform im Internet

Jörg Pilawa gehört immer noch zu den Koryphäen, wenn es um Quizsendungen im Fernsehen geht. Nun hat der Moderator auch noch eine eigene Quizplattform im Internet mit verschiedenen Spielen gestartet.

Die neue, kostenlose Website trägt den Namen „pilawa-quiz.de„. In „Pilawas Quizliga“ sollen Fans beispielsweise in einem täglichen Quiz zwei Minuten Zeit haben, um sieben Fragen zu beantworten. Einmal wöchentlich soll unter allen angemeldeten Spielern ein Champion gekürt haben. Das Resultat wird Pilawa selbst kommentieren. Eine Anmeldung sei jedoch keine zwingende Voraussetzung, um an dem Quiz teilzunehmen.

Neben Allgemeinwissen gibt es auch Quiz-Spiele auf der Seite, die sich um bestimmte Spezialgebiete drehen. Derzeit gibt es beispielsweise ein Quiz zum Thema Musicals. Darüber hinaus sollen auf der Plattform auch bekannte Spieleklassiker wie Sudoku und Solitär verfügbar sein.

Jörg Pilawa selbst kommentiert den Start der Website: „Mit dem neuen Angebot wollen wir einfach allen Interessierten die Möglichkeit geben, direkt loszuquizzen, ohne sich eine App zu installieren. Es gibt einfach so viele Fragen, die unbedingt noch gestellt werden müssen. Das machen wir jetzt auf pilawa-quiz.de“.