Kathrein überarbeitet SAT Planungstool

Anzeige

Kathrein ermöglicht Nutzern des SAT Planungstools ab sofort auch die Auslegung von Einkabel-Systemen. Damit kann man nun auch Umrüstungen von Kabelfernseh- auf Einkabel-Sat-Anlagen verwirklichen.

Darüber hinaus soll das kostenlose Planungstool auch noch andere neue Funktionen erhalten. Darunter können etwa einzelne Dosen (auch nachträglich) individuell benannt werden. Verstärker kann der Nutzer jetzt zusätzlich platzieren, nicht benutzte Ausgänge von Multischaltern können mit Abschlusswiderständen versehen werden. Terrestrische Antennen und der Blitzschutz im Pegelplan kann der Nutzer ebenfalls nachträglich ändern. Darüber hinaus verspricht Kathrein ein optimiertes Hilfesystem für das Onlineangebot. Bislang konnte man mit dem Tool bereits Neuinstallationen und Umbauten von Sat-Anlagen für bis zu vier Satelliten planen.

Kathrein verwendet eine Elbridge-Schnittstelle. Damit können Kunden die in der Planung verwendeten Produkte per Knopfdruck aus dem SAT Planungstool direkt in einen Online-Shop übernehmen. Zu den angeschlossenen Großhändlern gehören unter anderem die FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH, FEGIME Deutschland GmbH & Co. Kg oder auch die ZANDER-Gruppe.

Wie Kathrein bekanntgab, verzeichnete das Planungstool allein vergangenen Monat mehr als 25.000 Zugriffe. Durch die aktuelle Funktionserweiterung und den Anschluss weiterer Großhändler rechnet die Firma noch mit steigenden Abrufzahlen.

Kathrein gibt folgende Highlights bei den Funktionen des SAT Planungstools an:

Komfortable Auslegung einfacher & komplexer SAT- / Einkabel-Empfangsanlagen

Vollständige Übersicht sämtlicher Pegelwerte für die gesamte Anlage

Planung individueller Kabellängen & Platzierung von Verstärkern

Berechnung der jeweiligen Kabeltypen & Verpackungseinheiten

Speichern, Laden & nachträgliche Bearbeitung einer Konfiguration

Erstellung eines Pegelplans (PDF) für die gesamte Anlage

Erstellung einer Materialliste (PDF) mit allen benötigten Komponenten

Automatische Übernahme aller Artikel in den Warenkorb eines Elektro-Großhandels-Shops via ELBRIDGE-Schnittstelle