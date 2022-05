Movingimage und NPAW beschliessen eine Partnerschaft um erstklassige Video Analytics anzubieten

Anzeige

Europas führende Enterprise Video Plattform (EVP) movingimage kooperiert mit NPAW, dem weltweit führenden Anbieter von Business Intelligence für Video-Streaming-Dienste, um Unternehmen erstklassige Live- und On-Demand-Videoerlebnisse anzubieten.

Anzeige

Als innovative Videoplattform für Unternehmen unterstützt movingimage einige der größten Unternehmen in Europa in allen Bereichen der Videokommunikation – von Aktionärsversammlungen und Mitarbeiterschulungen bis hin zu Online oder hybriden Veranstaltung. Dank movingimage können Unternehmen wie Volkswagen, Union Investment und Douglas ihre Videoinhalte effizient und zentral verwalten und in bestmöglicher Qualität auf jedes Endgerät streamen.

Um die Effektivität und Messbarkeit von Videoinhalten weiter zu verbessern, hat sich das Unternehmen im April mit NPAW zusammengetan, um die Videoanalysefunktionalitäten der NPAW Suite an die Anforderungen einer EVP-Plattform anzupassen.

movingimage kann seinen Kunden nun Zugang zur NPAW Analytics Suite bieten und ihnen helfen, die Leistung ihrer Videoinhalte besser zu verstehen und zu analysieren.

„Die Analysetools von NPAW haben unseren Service verbessert, insbesondere was die wahrgenommene Qualität vor Kunde angeht“, erklärt Ingo Hofacker, Chief Executive Officer von movingimage. „Wir schätzen die Flexibilität und das Engagement des Teams sowie die Art und Weise, wie die NPAW-Analytics Suite unseren Kunden hilft, ihre Videoinhalte zu analysieren.“

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit dem Branchenführer movingimage“, fügt Till Sudworth, Chief Marketing Officer und Director of Sales für die DACH-Region bei NPAW, hinzu. „Wir sind entschlossen, das Unternehmen dabei zu unterstützen, die bestmöglichen Erfahrungen für ihre Kunden zu liefern und freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit.“

Über movingimage

movingimage ist Europas führender SaaS-Anbieter für Live- und On-Demand-Unternehmensvideos. Unternehmen können mit der Cloud-basierten Lösung alle Arten von Videoinhalten zentral und effizient verwalten und in hervorragender Qualität auf jedes Endgerät streamen. Die Plattform kann nahtlos in bestehende IT-Umgebungen für die Verwaltung von Inhalten, digitalen Assets und Produktinformationen integriert werden und erfüllt die strengsten Sicherheitsstandards. Aus diesem Grund nutzen bereits zahlreiche Unternehmen – darunter namhafte Konzerne wie Volkswagen, Douglas und Union Investment – die zentrale und sichere Videolösung von movingimage. Besuchen Sie die movingimage Website für weitere Informationen.

Über NPAW

NPAW ist ein Unternehmen für Video Intelligence, das Online-Streaming-Dienste beim Wachstum unterstützt. Als weltweit führendes Unternehmen in diesem Bereich verfügt NPAW über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Entwicklung bahnbrechender, skalierbarer Analyselösungen zur Optimierung von Videoqualität und Nutzerakzeptanz. Die Analyse-Software bietet einen erweiterten Einblick in die Plattformleistung, das Nutzerverhalten, die Effizienz von Werbung und Inhalten sowie App-Navigation in Echtzeit, um datengestützte Entscheidungen zu treffen. NPAW bedient mehr als 150 Videodienste und verarbeitet über 100 Milliarden Video Plays pro Jahr weltweit. NPAW wurde 2008 von den Mitbegründern des Video-Streaming-Dienstes Wuaki TV gegründet, das später an Rakuten verkauft wurde. NPAW hat Büros in Barcelona und New York mit Teams auf der ganzen Welt. Besuchen Sie für weitere Informationen www.npaw.com.

Bildquelle: youtube_04: © metamorworks - stock.adobe.com