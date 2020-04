Neue Gaming-App von Facebook ab heute verfügbar

Facebook will für alle Gamingfans attraktiver werden. Eine neue App soll dabei ganz auf die soziale Vernetzung setzen.

Der große Erfolg von Facebook im Gaming-Sektor liegt bereits einige Jahre zurück. 2009 landete die Plattform mit dem Spiel „Farmville“ zwar einen riesigen Hit, seitdem ist es in dieser Hinsicht eher ruhig geworden. Eine mobile Gaming-App mit dem Namen „Facebook Gaming: Watch, Play, and Connect“ soll das nun ändern. Damit will Facebook verstärkt in Konkurrenz zu YouTube und Twitch treten, wie die New York Times berichtete.

Die neue App soll verschiedene Casual Games enthalten, im Vordergrund steht dabei aber das Produzieren und Anschauen von Livestreams von Spielen. Die Funktion „Go Live“ soll dabei wesentlich einfacher zu bedienen sein als beispielsweise die Plattform Twitch und ohne zusätzlich notwendige Installationen auskommen.

Werbung ist in der App zunächst nicht enthalten. Stattdessen will Facebook Geld verdienen, indem das Publikum während des Anschauens „Sterne“ an die Streamer schickt. Über weitere Monetarisierungsmöglichkeiten will Facebook später nachdenken.

Angeblich sei die Veröffentlichung ursprünglich für Juni geplant gewesen, wurde nun aufgrund der Corona-Pandemie allerdings vorgezogen . Die Gaming-App ist zuerst für mobile Android-Geräte verfügbar und kann über den Google Play Store installiert werden.