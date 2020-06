Neuer Prime Video Deal: 30 Filme aktuell für 99 Cent verfügbar

Amazon bietet seinen Kunden an diesem Wochenende wieder einen Prime-Deal für ausgewählte Filme. 30 Stück können für jeweils 99 Cent ausgeliehen werden. Darunter befindet sich auch ein Oscar-Kandidat.

Wer eine Prime-Mitgliedschaft besitzt, kann an bestimmten Freitagen im Monat die besonderen Deals des Versandhändlers nutzen. Wenn man einen oder mehrere Filme dann im Aktionszeitraum ausleiht, kann man diese innerhalb von 30 Tagen abspielen. Nach Start stehen die Filme für 48 Stunden zur Verfügung.

In dieser Woche enthält der Prime Deal eine ganze Reihe an hochkarätigen Titeln. „Die Wütenden – Les Misérables“ war beispielsweise in diesem Jahr für einen Oscar als bester internationaler Film nominiert. Das französische Drama erzählt von einem Aufstand in einem Pariser Armenviertel, nachdem die rassistischen und gewaltsamen Methoden einer Gruppe von Polizisten aufzufliegen drohen.

Mit dabei ist außerdem der Horrorfilm „Die Farbe aus dem All“. In der Lovecraft-Verfilmung bekommt es Nicolas Cage mit übersinnlichen Ereignissen auf seiner Farm zu tun. Seichtere Kost verspricht darüber hinaus das deutsche Udo-Jürgens-Filmmusical „Ich war noch niemals in New York“, in dem unter anderem Heike Makatsch, Moritz Bleibtreu und Uwe Ochsenknecht ihre (mal mehr und mal weniger) guten Gesangsküste unter Beweis stellen dürfen.

Alle Filme der 99 Cent – Aktion im Überblick:

Zombieland: Doppelt hält besser

Diener der Dunkelheit

Coma

Midway – Für die Freiheit

Doctor Sleeps Erwachen

Ashfall

Die Farbe aus dem All

The Peanut Butter Falcon

Rotschühchen und die sieben Zwerge

Late Night – Die Show ihres Lebens

Baba Yaga

Walhalla – Die Legende von Thor

Leberkäsjunkie

Die drei !!!

Gemini Man

Dora und die Goldene Stadt

Giant Little Ones

Last Christmas (auch in 4K UHD)

Ich war noch niemals in New York

Ophelia

Bernadette

Die Wütenden – Les Misérables

Invisible Sue – plötzlich unsichtbar

The Farewell

A Rainy Day in New York

Einsam zweisam

Crypto – Angst ist die härteste Waffe

Lady Like – Brav war gestern

A River Within – Gemeinsam gegen den Strom

Sleep No More – Wach bis in den Tod