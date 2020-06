NTV-App: Neues Design für Android

Während das neue und deutlich bildlastigere Design der NTV-App bereits seit Monaten für iOS-User zur Verfügung steht, gibt es die entsprechende Variante von nun an auch auf Android-basierten Endgeräten.

Mit der neuen Darstellungsoption, die laut NTV insbesondere jüngere Nutzergruppen ansprechen soll, kommt so für Nutzer des Google-Betriebssystems ein weiteres Feature dazu. Die Social Media-Optik möchte offensichtlich die gewohnte Anwendungserfahrung der Generation der digitalen Ära widerspiegeln – was nicht unbedingt für alle Nutzer das Richtige ist. Deshalb ist das Re-Design für die User frei wählbar, womit letztere zwischen textlastigem Newsticker-Look und einem Layout wählen können, das eher an Social Media-Apps erinnert.

Laut eigenen Angaben (April 2020) verzeichnen die Apps von NTV monatlich über 4,49 Millionen Besucher und über 188 Millionen Gesamtaufrufe. Das digitale Gesamtangebot von NTV soll im März diesen Jahres indes sogar über 27 Millionen User gehabt haben.