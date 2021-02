Sonnenklar.TV mit Neue Mediathek

Anzeige

Pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum stellt sich der Reisesender mit einer Mediathek und einem Webshop digital neu auf.

Reisen online buchen und das passende Outfit gleich dazu kaufen? Das ermöglicht nun die neue Digitaloffensive von Sonnenklar.TV. Ab sofort stellt der Reisesender nicht nur sein Programmsortiment in einer neuen webbasierten Online-Mediathek zur Verfügung. Zudem bietet Sonnenklar.TV in einem eigenen Webshop passende Urlaubsaccessoires an.

Einerseits umfasst die Mediathek Dokumentationen und Video-Impressionen zu Zielgebieten von Nah bis Fern. Andererseits werden dem Nutzer stets passende Urlaubsempfehlungen aus dem Programm des Senders vorgeschlagen. Außerdem hilft eine intuitive Suchfunktion dem Anwender bereits während der Eingabe durch hilfreiche Vorschläge dabei, einzelne Elemente gezielt herauszufiltern. Darüber hinaus integriert Sonnenklar.TV Eigenformate in die neue Mediathek, darunter „Kunath & Co. – Die Holiday Show“, die Kochsendungen sowie Aufzeichnungen der Preisverleihung „Goldene Sonne“.

Das Mediathek-Angebot ist jedoch nur ein Zweig der Digitaloffensive. Zusätzlich bietet Sonnenklar.TV in seinem eigenen Webshop Artikel rund um das Thema Urlaub an. Dazu gehören sowohl Bücher sowie Deko- und Haushaltsartikel als auch Getränke, personalisierte Geschenkoptionen oder Genussmittel, die zu sich nach Hause bestellt werden können.

Sonnenklar.TV bei Clubhouse

Der Reisesender ist sogar schon auf den aktuellsten Social-Media-Trend aufgesprungen. Im nächsten Clubhouse Talk morgen, 24. Februar, um 11 Uhr laden die Urlaubsexperten Jan Kunath, Alex Peekes, Dirk Löbling, Mark Rasch und Sarah Walzel zum sonnenklar.TV Reisebrunch, bei dem sich alles um kulinarische Köstlichkeiten weltweit dreht.

Andreas Lambeck, Geschäftsführer von Sonnenklar.TV erklärt den Schritt des Unternehmens in Richtung Digitalisierung. „Das Mediennutzungsverhalten unserer Zuschauer ändert sich permanent, wobei die Pandemie den Trend zum nonlinearen Fernsehen und Online-Shopping zusätzlich verstärkt hat“. Seit Jahren verfolge das Unternehmen eine „Multi Channel“-Strategie: Die Reichweite von Urlaubsangeboten über TV, Internet, Call-Center und Reisebüros werde jetzt „durch die digitale Erweiterung mit Podcasts und Radiosendungen in den letzten Jahren und jetzt durch Mediathek, Webshop sowie Clubhouse-Aktionen zu einem Allround-Konzept ausgebaut.“