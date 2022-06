Sportschau modernisiert nach 9 Jahren ihre Website

Anzeige

Moderner, übersichtlicher und fürs Smartphone optimiert, das alles soll das neue Design von „sportschau.de“ bieten. Die letzte Überarbeitung der Website liegt ganze neun Jahre zurück. Seit 2013 hatte sich dort quasi nichts geändert.

Mit diesem reichlich verspäteten Relaunch verbindet die Sportschau-Redaktion eine klare Hoffnung: Durch eine Anpassung an die aktuellen Nutzungsgewohnheiten der Leser soll die Website wieder mehr Besucher anlocken. Vor allem die mobile Nutzung von „sportschau.de“ brauchte dringend ein Update. Die Seiten sollen auf dem Smartphone einen besseren technischen Unterbau erhalten und vor allem schneller laden. Video- und Audio-Dateien sollen nun direkt auf der Startseite abrufbar sein. Kurzum: ein schnellerer Zugang zu den Inhalten für alle Smartphone-Nutzer.

Neuer Newsticker für Sportschau-Website

Nach eigener Analyse der Sportschau-Redaktion steuern drei von vier Nutzern „sportschau.de“ über das Smartphone an – sie lesen die Texte mobil und konsumieren so auch Videos. Dieser Trend ist allerdings wohl nicht erst seit gestern ablesbar gewesen. Doch die etablierten und alteingesessenen Fernsehmedien sind ja nicht gerade bekannt für ihre schnelle Reaktion auf neue technische Entwicklungen. Im Zuge des Relaunch gibt es dafür auch einen neuen Newsticker – hier soll ein schneller Überblick geboten werden über das, was in der Sportwelt in den vergangenen Stunden passiert ist. Und wer ein dunkleres Erscheinungsbild mag, kann künftig wahlweise auf den sogenannten Dark Mode umschalten – das heißt, die Benutzeroberfläche erscheint dann in entsprechend dunkleren Farben.

Mit dem neuen Design sollen jedoch keine Änderungen der Inhalte einher gehen. Das Angebot bleibt weiterhin zweigeteilt: Auf der einen Seite erfolgt die ergebnisorientierte, nachrichtliche Berichterstattung mit entsprechend hohem Live-Anteil, auf der anderen Seite sollen weiterhin auch die hintergründigen, analytischen Beiträge mit Tiefgang bestehen bleiben.

Mit dem Relaunch nähern sich die Webseiten der Sportschau und der Tagesschau optisch an, auch der Aufbau der Seiten und Bereiche ist nun sehr ähnlich, was ich mit einem schnellen Vergleichsblick im Netz bestätigen lässt. Damit sollen die beiden großen überregionalen Info-Angebote der ARD enger zusammen rücken. Seit dem 8. Juni erscheint „sportschau.de“ im besagten neuen Design.

