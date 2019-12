Vodafone-Netzkarte um 5G und Maschinennetz erweitert

Vodafones Online-Netzkarte zeigt nun auch, wo 5G und das Maschinennetz Narrowband IoT verfügbar sind.

Das Maschinennetz speziell für die Vernetzung von Gegenständen und Sensoren im Internet der Dinge, ist heute auf 95 Prozent der Fläche verfügbar. Dies sei insbesondere für Landwirte und Industrie-Konzerne von Vorteil. Vodafone hatte das Maschinennetz ebenso wie 5G als erster Netzbetreiber in Deutschland gestartet.

Auf der neuen Online-Netzkarte ist aber nicht nur die Abdeckung des Maschinennetzes abgebildet. Auch in welchen Regionen bereits der neueste Mobilfunkstandard eingerichtet wurde, lässt sich dort einsehen.

Aktuell befindet sich Vodafone in der zweiten 5G-Ausbauphase. Mehr als 60 5G-Stationen mit insgesamt über 150 Antennen funken bereits im Netz von Vodafone. Bis zum Ende des Jahres sollen es dann doppelt so viele sein.

Vor allem in Berlin, Frankfurt in Düsseldorf werden weitere 5G-Standorte in Betrieb genommen.