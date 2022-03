Warum VPN 2022 ein nützliches Programm für Mac-User sein kann

Anzeige

Der Mac vom Hersteller Apple gehört zu einer äußerst beliebten Alternative unter Computernutzern. Wer einmal einen Mac verwendet hat, möchte meist nur ungern wieder auf einen Windows-PC umsteigen. Die Bedienung ist intuitiv und mit der Vielzahl an verfügbaren Apps und Programmen kann der Home-Desktop so individuell wie nur möglich gestaltet werden. Ein hilfreiches Programm in dem Mix kann ein VPN-Programm sein – unter anderem auch, um die Sicherheit der Nutzer zu erhöhen.

Wie sicher sind Macs?

So sind Apple-Geräte an sich zwar relativ gut gegen Angreifer von außen geschützt – das gilt allerdings nicht mehr ab dem Zeitpunkt, zu dem Sie Ihre Daten irgendwo im Internet eintippen. Sobald Informationen im Web hin- und hergesendet werden, erweitert das auch die Angriffsfläche für Cyberkriminelle. Einige Maßnahmen können die Sicherheit bei der Internetnutzung erhöhen:

Firewalls einschalten

Virenschutz installieren

Zwei-Faktor-Authentifizierung

Tracking-Daten löschen

So ist Apple zwar darauf bedacht, Sicherheitslücken zu schließen und bietet dafür auch ständig neue Updates an – perfekt ist der Hersteller aber leider trotzdem nicht. So sind auch Mac-Computer, Laptops und iPads durchaus anfällig für Attacken von Hackern.

Wie ein VPN für mehr Sicherheit sorgt

Eine VPN-Anwendung für Mac kann die Sicherheit eines Geräts erhöhen. Bei der Nutzung des Internets werden so sämtliche Daten über einen verschlüsselten Kanal gesendet. Genutzt wird dafür ein externen Server. Die IP-Adresse wird verschleiert, was das private Surfen im Internet ermöglicht. Cyberkriminelle haben es so schwerer, an die persönlichen Informationen der Mac-Nutzer zu gelangen.

Gute VPN-Programme sind in der Regel für Devices mit verschiedenen Betriebssystemen erhältlich. So kann ein Mac-User zum Beispiel auch das gleiche VPN auf sein Samsung-Smartphone herunterladen und ist dort beim Surfen ebenso geschützt, wie auf dem Computer. Surfshark etwa bietet sogar eine unbegrenzte Anzahl an Geräten an, was besonders praktisch ist, wenn Sie mehrere Handys und Laptops besitzen.

Warum kann ein VPN sonst noch von Vorteil sein?

Abgesehen von der Erhöhung der Cybersicherheit profitieren Mac-Nutzer von weiteren Vorteilen, die mit einem VPN einhergehen. Die erhöhte Privatsphäre beim Surfen im Internet ist nicht nur aus Sicherheitsgründen positiv. Das führt zudem zu besseren Ergebnissen bei Suchen in Suchmaschinen. Dadurch, dass keine Tracking-Daten preisgegeben werden, ist der Nutzer mit einem VPN vollkommen anonym unterwegs. Es erscheinen also keine auf das Surfverhalten des Nutzers zugeschnittenen Angebote, sondern die, die tatsächlich am besten ranken.

Und auch das Entertainment-Erlebnis kann ein VPN auf einem Mac verbessern. Die Verschleierung der IP-Adresse führt dazu, dass Nutzer auf ein unterschiedliches Angebot bei altbekannten Streamingdiensten zugreifen kann. Auch das sogenannte Geoblocking kann umgangen werden; davon spricht man, wenn eine Website in einem bestimmten Land nicht funktioniert oder gesperrt ist. Ein VPN-Programm erlaubt es dem Nutzer, eine IP-Adresse in einem beliebigen Land auszuwählen – so kann auch auf die Angebote dieses Landes zugegriffen werden.

Lohnt sich der Download eines VPNs für Mac-Besitzer?

Die Verwendung eines VPNs ist heute für jeden Internetnutzer empfehlenswert. Fast jede Person gibt im Internet an irgendeiner Stelle private Daten preis – sei es beim Online-Shopping oder bei der Anmeldung für einen neuen Streamingdienst. Der Schutz unserer Daten wird von den meisten großen Technologieherstellern zwar ernst genommen – unfehlbar sind diese allerdings auch nicht. Ein VPN kann zu einer erhöhten Sicherheit beitragen und so unser Nutzererlebnis im Internet verbessern – ganz ohne komplizierte oder teure Technologien.