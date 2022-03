Mitteldeutsche HiFi-Tage bereits im September 2022

Anzeige

Die größte HiFi-Messe Mitteldeutschlands ist zurück: Mehr als 100 HiFi-Marken in familiärer Atmosphäre und akustisch optimierten Hörräumen live erleben.

Nach dem Erfolg der letzten Mitteldeutschen HiFi-Tage 2019 mit mehr als 3.300 Besuchern ist Mitteldeutschlands größte HiFi-Messe nach einer zweijährigen Pause endlich zurück – an gleicher Stelle jedoch rund zwei Monate früher als gewohnt.

Mitteldeutsche HiFi-Tage nach dreijähriger Pause wieder zurück

So erhalten Audio-Fans bereits am Wochenende vom 17. / 18. September erneut die Gelegenheit, mehr als 100 HiFi-Marken auf insgesamt fünf Etagen der Alten Handelsdruckerei Leipzig live zu erleben. Im Zentrum der Mitteldeutschen HiFi-Tage 2022 steht neben den zahlreichen Neuheiten der Aussteller vor allem das Hörerlebnis selbst:

„Wir freuen uns wirklich sehr, der HiFi-Community in Mitteldeutschland endlich wieder die Möglichkeit zu bieten, unterschiedliche Klangwelten live zu erleben. Denn das macht unser Event aus! Egal, ob man Inspiration oder das richtige Produkt für seine konkreten Vorstellungen sucht – in unseren Hörräumen findet man beides“, so Alex Daßler vom Veranstalter Uni-Hifi.

Die Messe richtet sich sowohl an Spezialisten und Fachhändler, als auch Familien sowie HiFi-Fans aller Altersgruppen und deckt unterschiedliche HiFi-Bereiche ab, darunter unter anderem Zuspieler, Vorverstärker, Endstufen und Highend-Lautsprechersysteme, selbst Anschlüsse, Steckverbindungen und Kabel. Doch auch die Vorlieben für unterschiedliche digitale Musikquellen, wie z.B. Downloads, Streaming-Dienste, Tablet und Smartphone, oder analoge Plattenspieler bekommen ihren Platz.

Wann?

Samstag, 17. September, 10 – 18 Uhr

Sonntag, 18. September, 10 – 16 Uhr



Wo?

Alte Handelsdruckerei zu Leipzig

Oststraße 40-44

04317 Leipzig