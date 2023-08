DAZN Unlimited Angebot nur noch für kurze Zeit bei Waipu.tv

Anzeige

Zum Bundesliga-Saisonstart gibt es eine Reihe von DAZN-Angeboten – unter anderem über Waipu.tv. Genau dies läuft aber bereits in wenigen Tagen aus.

Bei Waipu.tv erhalten Fans noch bis zum 31. August die Möglichkeit, DAZN Unlimited gemeinsam mit Waipu.tv Perfect Plus im Kombipaket zum Vorteilspreis von zusammen rund 30 Euro monatlich im 12-Monats-Abo zu ergattern. Zum Normalpreis schlägt das Unlimited Paket des Sportstreaming-Anbieters selbst schon mit 29,99 Euro zu Buche (im Jahresabo). Monatlich kündbar kostet der Tarif sogar rund 45 Euro. Es muss hier jedoch einschränkend erwähnt werden, dass die 2. Bundesliga, die Premier League und last but not least der Bundesliga-Samstag (+englischen Wochen) fehlen. Sky-Bestandskunden profitieren daher mehr vom eigenen Angebot des Pay-TV-Anbieters.

Waipu.tv hat rund 250 Sender im Angebot, bietet aber auch Zugang zu Fremdanbietern wie DAZN. © Exaring AG/Montage digitalfernsehen.de

DAZN-Angebot bei Waipu.tv läuft zum Monatsende aus

Die Waipu.tv-Option ist also eher etwas, für an der Serie A oder La Liga interessierte Zuschauer, beziehungsweise Champions-League-Fans, die diese Wettbewerbe exklusiv bei DAZN zu sehen sind.

