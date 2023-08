Neue DAZN-Sonderangebote mit Sky, MagentaTV und Co. im Vergleich

Anzeige

DAZN wird immer teurer, das ist nichts neues: Kurz vor dem Saisonstart 2023/24 gibt es aber mittlerweile mehrere Sonderangebote, zwischen denen der geneigte Fußball-Fan wählen kann. DIGITAL FERNSEHEN verrät, wo es den größten Rabatt gibt.

Neu gestaltete Sonderangebote bei Sky, MagentaTV und Waipu.tv bieten günstigeren Zugang zum umfangreichsten DAZN Unlimited-Paket, als es die Sport-Streamingplattform in ihren selbst offeriert. Die Frage beim Vergleich der Angebote ist jedoch eher, was man noch dazu bekommt. Hierbei kristallisiert sich ein klarer Vergleichs-Gewinner heraus. Aber zuerst einmal die einzelnen Konditionen:

Sky-Kunden mit bis zu 44 Prozent Preisvorteil auf DAZN Unlimited

Neukunden von Sky erhalten DAZN und Sky Bundesliga bei Sky ab sofort und zeitlich befristet zusammen für rund 50 Euro monatlich im 12-Monats-Abo. Und auch für Sky-Bestandskunden, die bereits das Sky Bundesliga- und/oder Sky Sport-Paket besitzen, gibt es tolle Neuigkeiten, denn sie können das umfangreichste Paket zum Vorteilspreis von rund 25 Euro monatlich im 12-Monats-Abo bei Sky hinzubuchen und erhalten zusätzlich die beiden linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 im Sky EPG inklusive. Damit sparen Kunden jährlich 60 Euro gegenüber dem regulären Preis des 12-Monats-Abos bei DAZN selbst und sogar oder 240 Euro im Vergleich zum monatlich kündbaren DAZN Unlimited-Monatsabo (44 Prozent Rabatt).

Nur für zwei Wochen: Waipu Perfect Plus und DAZN Unlimited

Auch bei Waipu.tv können Fans pünktlich zum Saisonstart von einem Sonderangebot profitieren: Dort erhalten Fans vom 15. bis zum 31. August die Möglichkeit, DAZN Unlimited gemeinsam mit Waipu.tv Perfect Plus im Kombipaket zum Vorteilspreis von zusammen rund 30 Euro monatlich im 12-Monats-Abo zu ergattern. Hierbei muss einschränkend erwähnt werden, dass die 2. Bundesliga, die Premier League und last but not least der Bundesliga-Samstag (+englischen Wochen) fehlen, die allesamt ausschließlich bei Sky laufen. Bestands-Kunden des Pay-TV-Anbieters profitieren jedoch mehr vom Sky-eigenen Angebot. Diese Option ist also eher etwas, für Fans der Serie A oder La Liga, beziehungsweise Champions-League-Fans, die diese Wettbewerbe exklusiv bei DAZN zu sehen sind.

MagentaTV MegaSport Option

Fans, die das beste Fußball- und breiteste Sport-Angebot Deutschlands auf DAZN erleben wollen und über ein Abo von MagentaTV der Deutschen Telekom verfügen, haben derzeit die Möglichkeit, das Unlimited-Paket in Kombination mit MagentaSport plus(!) Wow Live-Sport bei der Deutschen Telekom für einen attraktiven monatlichen Preis von zusammen 39 Euro monatlich im Jahresabo zu buchen. Fans sparen im Vergleich zu den Einzelangeboten der drei Anbieter hier fast 30 Euro pro Monat und erhalten nicht nur alle Bundesliga-Spiele am Freitag, Samstag und Sonntag bei DAZN und Sky, nahezu die komplette Champions League (ein Dienstagsspiel pro Spieltag exklusiv bei Prime), sondern im Bundle auch das Sport-Angebot von MagentaSport, u.a. mit der 3. Liga und Penny DEL. Die englische Premier League bei Sky gibt es noch obendrauf.

Darüber hinaus können MagentaTV-Kunden bei der Deutschen Telekom DAZN auch in der Einzeloption zum Vorteilspreis von 26 Euro statt 29,99 Euro monatlich im 12-Monats-Abo bzw. 40 Euro statt 44,99 Euro im flexibel monatlich kündbaren Abo hinzubuchen.

Alle DAZN-Sonderangebote haben ihre Vorteile, trotzdem ein klarer Sieger

Der Preis-Leistungs-Verhältnis-Sieger dieses Vergleichs dürfte daher leicht erkennen sein. Die letzte (MegaSport)-Option bietet den meisten Inhalt fürs Geld.

