Telekom: Datenbonus für Bestandskunden und Neukunden

Bei der Telekom soll sich Loyalität auszahlen: Der Anbieter belohnt Treue mit wiederkehrendem Datenbonus (Höhe abhängig von Vertragsdauer). Aber auch Neukunden können sich über ein attraktives Angebot freuen.

Die Telekom belohnt die langjährige Treue ihrer Mobilfunkkundinnen und -kunden. „Nachdem wir uns vor wenigen Wochen mit dem Festnetz-Treuebonus bedankt haben, richten wir unser Augenmerk jetzt auf den Mobilfunk“, sagt Torsten Brodt, verantwortlich für Mobilfunk und Konvergenz bei der Telekom Deutschland. „Die Telekom schenkt den Kunden für ihre Loyalität jeden Monat zusätzliches Datenvolumen. Auch hier gilt: Je länger man dabei ist, desto mehr kann man profitieren.“

Im Detail heißt das: Bestandskunden erhalten für jedes Jahr im Mobilfunknetz der Telekom monatlich 500 MB. Bis zu 10 GB zusätzliches Datenvolumen pro Monat sind so ohne Mehrkosten möglich. Ein ähnliches Angebot hatte es auch schon einmal im März gegeben. Wer den maximalen Bonus jetzt noch nicht erreicht hat, profitiert in den nächsten Jahren vom kontinuierlich wachsenden Datenbonus. Diesen erhalten alle, die einen MagentaMobil Tarif der aktuellen Tarifgeneration nutzen und die, die in diese wechseln. Gleiches gilt für Nutzende von PlusKarten. Der Datenbonus steht ab Anfang Juli jeden Monat in der MeinMagenta App zur Verfügung. Kunden aktivieren ihn selbst.

Grund zur Freude haben auch diejenigen, die einen Young- oder Prepaid-Tarif der aktuellen Tarifgeneration nutzen und die, die in diese wechseln. Sie bekommen den Datenbonus ebenfalls in folgenden Varianten: Young-Berechtigte erhalten pro Jahr Treue 1 GB monatlich bei einem maximalen Bonus von 10 GB. Prepaid-Nutzende bekommen pro Jahr Treue 500 MB monatlich. Der maximale Datenbonus bei den Prepaid-Tarifen beträgt das Doppelte des im Tarif inkludierten Datenvolumens und hängt damit vom jeweils genutzten Tarif ab.

„Wir haben zahlreiche Mobilfunkkundinnen und -kunden, die uns seit Jahren treu sind. Manche von ihnen seit ihrem ersten Handy. Wir honorieren diese Loyalität mit zusätzlichem Datenvolumen und haben unser Dankeschön bewusst so gestaltet, dass die Treusten am meisten profitieren“, sagt Torsten Brodt. „Der Datenbonus ist der nächste Schritt auf einer Reise, mit der wir unsere Kundinnen und Kunden zu Fans machen wollen. Diese haben wir im letzten Jahr mit den Familientarifen begonnen und mit dem Treuebonus sowie einem überarbeiteten Young-Angebot kontinuierlich fortgesetzt.“

Quelle: Deutsche Telekom AG | Red.: bey

Bildquelle: Deutsche-Telekom-Gebaeude-4: © Deutsche Telekom