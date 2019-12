13th Street: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

In den deutschen Kabelnetzen, via Satellit und im Internet funken unzählige Pay-TV-Kanäle. Damit auch Sie den Überblick behalten und kein Highlight mehr entgeht, präsentieren wir in unserer Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ regelmäßig einen neuen Sender. Dieses Mal ist es der Crime-Serien-Sender „13th Street“.

Steckbrief

Name: 13th Street

Sparte: Seriensender

Senderstart: 1. Mai 1998

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

13th Street ist ein von Universal Networkts betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Thriller- und Crime-Serien und bereits seit über 20 Jahren auf Sendung. Mord und Totschlag werden rund um die Uhr geboten. Aktuell werden vor allem „Criminal Minds“, „Numb3rs“, „Law & Order“, „Bull“ und „Navy CIS“ gesendet. Inhaltlich ist der Sender damit das andere RTL Crime. Wie auch beim Mitbewerber gilt auch bei 13th Street: Premieren, in diesem Fall „Navy CIS: New Orleans“ und „FBI“ werden äußert sparsam ins Programm eingestreut.

Gelegentlich verirrt sich auch mal ein Spielfilm zwischen die Serien – so darf zum Beispiel am späten Nachmittag/frühen Abend auch schon mal das oscarprämierte Drama „Das Schweigen der Lämmer“ ran , irgendwo im Abend- und Nachtprogramm verstecken sich dann allerdings auch Streifen wie „An Affair to Die For“ oder „Basic Instinct – Neues Spiel für Catherine Tramell“.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei 13th Street

06:00 – Criminal Minds

06:45 – Criminal Minds

07:35 – Numb3rs – Die Logik des Verbrechens

08:25 – Numb3rs – Die Logik des Verbrechens

09:10 – Navy CIS: L.A.

09:55 – Navy CIS: L.A.

10:45 – Navy CIS: L.A.

11:30 – Criminal Minds

12:20 – Criminal Minds

13:05 – Law & Order: Special Victims Unit

14:35 – Law & Order: Special Victims Unit

15:25 – Law & Order: Special Victims Unit

16:10 – Law & Order: Special Victims Unit

16:55 – Law & Order

17:45 – Law & Order

18:35 – Law & Order

19:30 – Criminal Minds

20:15 – Criminal Minds

21:00 – Criminal Minds

21:50 – Criminal Minds

22:35 – Law & Order: Special Victims Unit

23:25 – Law & Order: Special Victims Unit

00:10 – Law & Order: Special Victims Unit

00:55 – Criminal Minds

01:35 – Criminal Minds

02:20 – Criminal Minds

03:05 – Criminal Minds

04:30 – Navy CIS: New Orleans

05:15 – Navy CIS: New Orleans

Empfang

Webseite: 13thstreet.de

Satellit: Sky

Kabel: u.a. Sky, Vodafone, Unity Media, Kabelkiosk

IPTV: 1&1, Telekom, Vodafone