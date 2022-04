Bergblick: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Damit Sie auch weiter unterhalten werden und Ihnen kein Highlight entgeht, stellt DIGITAL FERNSEHEN in unser Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ regelmäßig einen neuen Sender vor. Heute ist „Bergblick“ dran.

Steckbrief

Name: Bergblick

Sparte: Doku-Sender

Senderstart: 1. September 2021 (15. Dezember 2020 als doxx, Februar 1997 als Planet)

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

Alle guten Namen sind drei. Oder so. Nach nicht mal einem 3/4 Jahr unter der Flagge von „Doxx“ bekam der Doku-Sender von der HV Fernsehbetriebs GmbH ein weiteres Rebranding spendiert. Dieses Mal dann inkl. einer inhaltlichen Neuausrichtung. Dokus stehen zwar immer noch auf dem Speiseplan, allerdings dreht nun wirklich alles nur noch um Berge, Gletscher und Wandern. Die meisten Tiere, Meere und übrige Natur wurde gestrichen.

Der Großteil der Produktionen stammt aus Deutschland und Österreich, amerikanische Formate machen nur einen kleinen Teil des Programms aus. Die Sendungen stammen überwiegend aus der Zeit von 2012 bis 2020 und liefen so auch schon bei den Vorgängersendern.

Empfangen werden kann der Sender über Telekom, 1&1 TV, Zattoo und Waipu, sowie als Amazon Prime Channel. Eine Verbreitung über Kabel oder Satellit findet nicht mehr statt.

Der Senderwebseite ist weiter auf das Nötigste reduziert, wobei der knappe EPG von heute/morgen/übermorgen auch noch fehlerhaft ist und diverse Sendungen doppelt auflistet. Die Empfangsmöglichkeiten sind nicht aktuell – Unitymedia ist nicht erst seit zwei Tagen Geschichte.

Der Instagram-Account darf für Programmtrailer herhalten. So verhält es sich auch mit der Facebookseite – diese hat man anstelle sie noch mal umzubenennen noch mal bei 0 neugestartet.

Ein typischer Tag bei Bergblick

06:00 – Sommer in Schwaz

06:45 – Kulturlandschaften Europas

07:40 – Heimatleuchten

08:30 – Planet Weltweit

09:30 – Heimatleuchten

10:20 – Bergwelten

11:15 – Kulturlandschaften Europas

12:10 – Between the Lines

12:25 – Abenteuer Alpen – Mit Reinhold Messner auf historischer Bergtour

13:10 – Sommer in Schwaz

14:00 – Mustangs – Lebende Legenden

14:50 – Heimatleuchten

15:40 – Bergwelten

16:30 – Auf den Schienen des Doppeladlers

17:30 – Österreichische Hotellegenden – Traditionshäuser im Winter

18:20 – Ultimate Rush

18:45 – Ultimate Rush

19:15 – Planet Weltweit

20:15 – Heimatleuchten

21:05 – 28 Winters – A Nitro Snowboard Story

22:00 – Abenteuer Alpen – Mit Reinhold Messner auf historischer Bergtour

22:45 – Österreichische Hotellegenden – Traditionshäuser im Winter

23:35 – Ultimate Rush

00:00 – Ultimate Rush

00:25 – Planet Weltweit

01:15 – Heimatleuchten

02:05 – 28 Winters – A Nitro Snowboard Story

02:55 – Auf den Schienen des Doppeladlers

03:45 – Sommer in Schwaz

04:35 – Nachtsession

Empfang

Webseite: bergblick-tv.de

Satellit: –

Kabel: –

IPTV: 1&1 (HD), Telekom (HD)

Sonstige: Amazon Prime Channels (HD), Waipu.tv (HD), Zattoo (HD)

