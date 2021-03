Doxx: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Nun stillt DIGITAL FERNSEHEN in unserer Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ Ihren Informationsdurst und stellt Ihnen einen Dokumentationen-Sender vor. Heute ist „Doxx“ dran.

Steckbrief

Sparte: Doku-Sender

Senderstart: 15. Dezember 2020 (21. Februar 1997 als Planet)

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

Sixx, ProSieben Maxx – Doppel-Xe scheinen ein kleines bisschen trendy zu sein. Und so machte die HV Fernsehbetriebs GmbH aus ihrem Sender Planet nach fast einem Vierteljahrhundert im Dezember 2020 kurzerhand „Doxx“. Wirklich sinnig ist die Umbenennung nicht – denn unter gleichem Namen existiert bereits ein Personaldienstleister der Medizinbranche. Ob „Planet“ oder „Doxx“ – beides sucht sich im Web mangels Einzigartigkeit eher schlecht.

Dem On-Air-Design hat die Umbenennung und Neugestaltung auch nur bedingt gut getan – Ein Sprung nach vorne war’s optisch leider nicht. Da Vodafone inzwischen auch weit fortgeschritten ist mit dem Aufräumen des großen Pay-TV-Angebots aus Unitymedia-Zeiten, ist der Kanal inzwischen auch nicht mehr im Kabel vertreten. Die übrigen Verbreitungswege, wie z.B. Telekom und Waipu sind erhalten geblieben.

Inhaltlich hat sich am Programm mit dem neuen Namen nichts geändert. Es laufen wie gewohnt überwiegend europäische Produktionen (zum Großteil aus Deutschland, Österreich, Frankreich) aus dem Natur- und Tierbereich aus den Jahren 2012 bis heute. Die Sendungen selbst sind werbefrei, zwischen den einzelnen Folgen gibt es kurze Werbeblöcke.

An der Webseite des Senders hat sich seit dem Relaunch wenig getan. Außer eine gestern/heute/morgen Programmübersicht und ein paar Hinweisen auf die Monatshighlights sowie die Empfangsmöglichkeiten gibt’s weiterhin nichts. Beim Austauschen des Logos wurde nicht mal dran gedacht, dass auch die Facebookseite einen neuen Link hat und der alte nun ins Nirvana führt.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei Doxx

06:00 – Magische Nächte – Auf der Suche nach dem Nordlicht – Gunnar und die Nordlichter

06:45 – Ungezähmtes Albanien

07:40 – River Jaws – Riesenfische in unseren Flüssen

08:25 – Entdecker der Welt – Annelie Pompe – Vom Meeresgrund aufs Dach der Welt

08:50 – Entdecker der Welt – Titanen aus Eis

09:20 – Entdecker der Welt – Jon Durand – Die geheimnisvolle Wolke

09:45 – Entdecker der Welt – Im Sog der Inga Rapids

10:10 – Medizin in fernen Ländern – Bolivien – Die Kallawayas – Ärzte der Inkas

11:35 – Seychellen – Ein Meer von Farben

11:30 – Sommerfrische in Kärnten – Der Millstätter See

12:20 – Medizin in fernen Ländern – Ladakh – Die letzten Nomaden

12:45 – Magische Nächte – Auf der Suche nach dem Nordlicht – Gunnar und die Nordlichter

13:30 – Kolibris – Leben am Limit

14:25 – Weiße Pferde, Blaue Reben – In der Heimat der Lipizzaner und des Schilchers

15:10 – Medizin in fernen Ländern – Indien – Die Engel von Maharashtra

15:40 – Sila und die Hüter der Arktis

16:50 – Der Wert der Artenvielfalt – Peru

17:20 – Medizin in fernen Ländern – Indien – Krieger und Heiler

17:45 – Fünf kleine Schweinchen

18:40 – So kocht Europa

19:25 – Magische Nächte – Auf der Suche nach dem Nordlicht – Ida und die Saudis

20:15 – Zwischen den Welten – Hüter des Erbes

21:05 – Zwischen den Welten – Im Land der Ahnen

21:55 – Medizin in fernen Ländern – Kambodscha – Unterwegs mit den letzten Krus

22:25 – Tierisch Wohnen – Das Nest

23:15 – Tierisch Wohnen – Die Lage

00:05 – Medizin in fernen Ländern – Bali – Die Insel der Schamanen

00:30 – Magische Nächte – Auf der Suche nach dem Nordlicht – Ida und die Saudis

01:15 – Der Klang von Wien – G’Schichten rund um die Wiener Musikinstrumente

02:00 – Otto Wagner – Visionär der Moderne

02:55 – Xplore Nachtsession

03:50 – Wellen-Rebellinnen – Von Indien nach Hawaii

04:35 – Das Erbe der Berge – Reinhold Messners Museen

05:25 – Medizin in fernen Ländern – Peru – Der Arzt kommt mit dem Boot

05:50 – Erbsen zählen – Wie digital ist die Landwirtschaft?

05:55 – Erbsen zählen – Masse statt Klasse?

Empfang

Webseite: doxx-tv.de

Satellit: –

Kabel: –

IPTV: 1&1 (HD), Telekom (HD)

Sonstige: Amazon Prime Channels (HD), Waipu.tv (HD), Zattoo (HD)

Sie haben Anmerkungen zur Reihe „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“? Schreiben Sie uns an leserbriefe@digitalfernsehen.de – wir freuen uns.