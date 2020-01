Planet: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Nun stillt DIGITAL FERNSEHEN in unserer Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ Ihren Informationsdurst und stellt Ihnen regelmäßig einen Dokumentationen-Sender vor. Heute ist „Planet“ dran.

Steckbrief

Name: Planet

Sparte: Dokusender

Senderstart: 21. Juni 1997

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

Planet ist ein von der HV Fernsehbetriebs GmbH betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Dokumentationen. Geboten wird hier eine bunte Mischung aus Tier-, Mensch-, Reise- und Naturdokus und das Rund um die Uhr.

Wie auch zahlreiche Tierarten aufgrund immer weiter schrumpfender natürlicher Lebensräume langsam von der Erde verschwinden, zählt auch das Verbreitungsgebiet von Planet zu den bedrohten Arten und ist schon fast eine stark gesuchte Jagdtrophäe geworden. Besiedelte der Planet einst noch als Pionierart die große weite digitale Welt von DF1 und später Premiere, wurde der Sender in Deutschland schon 2005 aus seinen himmlischen Bahnen verdrängt und fristet seit dem ein Nischendasein.

Kürzlich erst im Kabelnetz von Vodafone ausgerottet, lebt Planet zurückgezogen im Kupferreich von Unitymedia und wurde in den IPTV-Angeboten der Telekom und 1&1 wiederentdeckt. Man munkelt, es gibt zarte Auswilderungsversuche in den Gebieten von Zattoo, Waipu.tv und Amazons Prime Channels. Reges Treiben lässt sich im sozialen Netzwerk Facebook beobachten.

Ein typischer Tag bei Planet

05:30 – Auf leisen Pfoten – Die Rückkehr der Luchse

06:00 – Florida – Invasion der Pythons

06:55 – Archaic Festivals: Gelebte Tradition

07:50 – Die Adlerjäger in der Mongolei

08:35 – Der scheinheilige Tony

09:00 – Märkte

09:45 – Traumrouten der USA

10:35 – Lionsrock – Eine Arche für Großkatzen

11:30 – Indiens wilde Wölfe

12:12 – Xplore Kurztrips

12:35 – Florida – Invasion der Pythons

13:30 – Harry Dean Stanton – Partly Fiction

14:50 – Zutritt erlaubt: Ingmar Bergman & 1711 Videos

15:40 – Lasttiere

16:30 – Lebensräume & Menschenträume

17:20 – Tamina in Budapest

17:50 – Tamina in Budapest

18:20 – Die schönsten Bahnhöfe der Welt

19:20 – 360° – Die Geo-Reportage

20:15 – Das Korallendreieck

21:00 – Die Macht der Jahreszeiten (1): Frühling & Sommer

21:40 – Der Adlerflüsterer

22:15 – Zutritt erlaubt: Ingmar Bergman & 1711 Videos

23:05 – Zutritt erlaubt: Ingmar Bergman & 1711 Videos

23:45 – Streetphilosophy

00:15 – 360° – Die Geo-Reportage

01:10 – Kameraden

01:55 – Abenteuer Polarkreis

02:50 – Lebensräume & Menschenträume

03:35 – Xplore Nachtsession

04:15 – Tamina in Budapest

04:45 – Tamina in Budapest

Empfang

Webseite: planet-tv.de

Satellit: –

Kabel: u.a. Unitymedia

IPTV: 1&1, Telekom

Sonstige: Amazon Prime Channels, Waipu.tv, Watch it, Zattoo

