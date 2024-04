Nebenkostenprivileg: 5 Mythen über IPTV

Mit dem Ende des Nebenkostenprivilegs rücken Kabel-Alternativen für viele TV-Kunden in den Fokus. So auch IPTV. Doch um das Internet-basierte Fernsehen ranken sich viele Mythen. Was ist an ihnen dran?

Schlecht fürs Klima, langfristige Vertragsbindung, unsicherer Empfangsweg – das und ähnliche Aussagen finden sich gehäuft in den Medien. Gerade im Zuge der aktuellen Berichterstattung über den Wegfall des Nebenkostenprivilegs. IPTV-Anbieter Waipu.tv will mit diesen Missverständnissen aufräumen und hat fünf gängige Mythen über IPTV beleuchtet. Die Ergebnisse hat der Anbieter nun präsentiert.

5 IPTV-Mythen und ihre Einordnung im Überblick

Der Anschluss des IPTV-Sticks von Waipu.tv erfolgt via HDMI. Zusätzlich wird die Stromversorgung via USB-C-Kabel und Steckernetzteil sichergestellt.

Mythos 1: IPTV ist gleich IPTV

Es gibt einen großen Unterschied zwischen offenem IPTV (Open-IPTV) und geschlossenen IPTV-Netzwerken: Open-IPTV ermöglicht es Nutzern, frei über ihren Internetprovider zu entscheiden, während geschlossene Netzwerke an einen bestimmten Anbieter gebunden sind.

Mythos 2: Instabiles TV-Signal

Die Sorge um die Zuverlässigkeit von IPTV gehört längst der Vergangenheit an: Das IPTV-Signal ist stabil, zuverlässig und annähernd flächendeckend in allen Haushalten in Deutschland empfangbar. Internetanschlüsse mit 16 Mbit/s sind bereits schnell genug für den Streaming in Full-HD-Qualität.

Mythos 3: Lange Vertragslaufzeiten

Häufig fehleingeschätzt – die Länge der Vertragslaufzeiten: Open-IPTV-Anbieter bieten flexible Vertragslaufzeiten, darunter monatlich kündbare Tarife, und ermöglichen es den Nutzern, das Angebot unverbindlich und kostenlos zu testen.

Mythos 4: Umweltsünder Streaming

Entgegen allen Bedenken: IPTV ist stromsparend und umweltfreundlich, da keine zusätzlichen Geräte wie Receiver zum Einsatz kommen müssen. Weniger Geräte, weniger Stromverbrauch, weniger Elektroschrott.

Mythos 5: IPTV braucht Zusatz-Geräte

Jeder Anschluss ein Gerät – nicht bei IPTV. Denn zumindest Open-IPTV erfordert keinerlei technische Zusatzgeräte.

Den ausführlichen Faktencheck von Waipu.tv zu IPTV gibt es als PDF-Dokument.

