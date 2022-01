Bibel TV Impuls: Free-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Auf den hinteren Plätzen der Senderlisten in deutschen Haushalten tummeln sich eine Vielzahl kleiner frei empfangbarer TV-Kanäle. Begleiten Sie DIGITAL FERNSEHEN in unserer Serie „Free-TV-Spartensender vorgestellt“ durch die Welt der Sender. Heute stellen wir Ihnen „Bibel TV Impuls“ vor.

Steckbrief

Name: Bibel TV Impuls

Sparte: Religionssender

Senderstart: 12. November 2014

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

Bibel TV Impuls ist ein ist ein von der Bibel TV Stiftung gGmbH betriebener Sender mit dem Schwerpunkt auf christlichen Predigten und Gottesdiensten.

Dass Sie „Bibel TV Impuls“ in Ihrer Kanalliste finden, ist eher unwahrscheinlich, denn es handelt sich um einen reinen Onlinekanal. Wer ihn sehen möchte, greift also auf Webseite, App oder das HbbTV-Angebot des Hauptsenders zurück.

Während es bei Bibel TV irgendwie von allem ein bisschen zu sehen gibt – Gottesdienste, Filme, Serien, Reportagen etc. – hat man sich beim Impuls-Kanal vor allem auf Predigten fokussiert. Auch hier sind es wieder die „üblichen Verdächtigen“ aus dem amerikanischen Fernsehen: „Joyce Meyer“, „Hour of Power“, „Bayless Conley“ und „Charles Stanley“ füllen einen erheblichen Teils des Programms. Die deutschsprachigen Freikirchen kommen ebenfalls nicht zu kurz: Arche TV, Creative Kirche sowie z.B. die Predigten von „Tobias Teichen“ und „Andreas Herrmann“.

Weitere Programme sind u.a. der „ERF Gottesdienst“, die „Stunde des Höchsten“, „Ein Wunder für jeden Tag“ und der „Tagessegen“. Kurzum, der Kanal spricht ein sehr spezielles Publikum an.

Die Webseite von „Bibel TV Impuls“ sind zwei Reiter auf der Seite des Hauptsenders „Livestream“ und „Programm“. Dabei fällt auf, dass nur ein kleiner Teil der Sendungen in die Mediathek wandert.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei Bibel TV Impuls

06:00 – Joyce Meyer – Das Leben genießen

06:28 – Tagessegen

06:30 – Die Bibel aus jüdischer Sicht

07:00 – Hour of Power

07:55 – Ein Wunder für jeden Tag

08:00 – Antworten mit Bayless Conley

08:30 – Glaube am Morgen

09:00 – In Touch mit Dr. Charles Stanley

09:28 – Tagessegen

09:30 – Joyce Meyer – Das Leben genießen

10:00 – ERF Gottesdienst

11:00 – Stunde des Höchsten (mit Gebärdensprache)

11:45 – Kawohl Augenblicke

12:00 – Kirche neu erleben – mit Tobias Teichen

12:30 – MEHR Konferenz

13:00 – Home Church Message

13:30 – Die Bibel aus jüdischer Sicht

14:00 – Arche TV

14:30 – Antworten mit Bayless Conley

15:00 – Kraftvoll leben

15:30 – Freude am Leben

16:00 – Stunde des Höchsten

16:45 – Gemeindehilfsbund TV

17:05 – Weitersagen. Beten. Spenden.

17:20 – Bibel TV Emmaus

17:30 – So lebt sich’s gut

18:00 – ERF Gottesdienst

18:55 – Ein Wunder für jeden Tag

19:00 – Joyce Meyer – Das Leben genießen

19:30 – In Touch mit Dr. Charles Stanley

20:00 – Bibellesen mit Ulrich Parzany

20:15 – Antworten mit Bayless Conley

20:40 – Antworten mit Bayless Conley

21:05 – Antworten mit Bayless Conley

21:35 – Antworten mit Bayless Conley

22:05 – Kawohl Augenblicke

22:15 – Gemeindehilfsbund TV

22:40 – Weitersagen. Beten. Spenden.

22:50 – Bibel TV Emmaus

23:00 – MEHR Konferenz

23:30 – Joyce Meyer – Das Leben genießen

00:00 – Bibellesen mit Ulrich Parzany

00:15 – Stunde des Höchsten

01:00 – Kirche neu erleben – mit Tobias Teichen

01:30 – Home Church Message

02:00 – So lebt sich’s gut

02:30 – Freude am Leben

03:00 – Arche TV

03:30 – Kraftvoll leben

04:00 – Joyce Meyer – Das Leben genießen

04:30 – Gemeindeleben

05:00 – ERF Gottesdienst

Empfang

Webseite: bibeltv.de/programm/impuls/

Livestream: vorhanden

Satellit: Astra 19,2 Grad Ost via HbbTV

IPTV: –

Sonstige: App

Sie haben Anmerkungen zur Reihe „Free-TV-Spartensender vorgestellt“? Schreiben Sie uns an leserbriefe@digitalfernsehen.de – wir freuen uns.