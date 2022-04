ClipMyHorse TV: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Damit Sie auch weiter unterhalten werden und Ihnen kein Highlight entgeht, stellt DIGITAL FERNSEHEN in unser Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ regelmäßig einen neuen Sender vor. Heute ist „ClipMyHorse.TV“ dran.

Steckbrief

Name: ClipMyHorse TV

Sparte: Sportsender

Senderstart: 2. April 2021

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: HD

Hoppe, hoppe Reiter, wenn er fällt dann… schaut er kein „ClipMyHorse TV“. Der lineare Sender wird von der „sportdigital TV Sende- und Produktions GmbH“ betrieben und hat sich vollständig dem Reitsport verschrieben.

Das gleichnamige Portal gibt es seit 2008 und von Januar 2018 bis Januar 2019 gab es sporadisch Reitsportübertragungen bei Magenta TV unter dem Label. Der lineare TV-Kanal wird nur über das Trendsports-Paket bei Sky und HD Plus über Satellit vertrieben – kostet also 5,99 im Monat. Er ist auch nicht mit dem Premiumzugang des Portals kombinierbar, siehe FAQ hier.

Zu sehen gibt es Reitturniere – gern auch wie schon bei Sportdigital Fußball als „Re-Live“ bekannt, Sendungen zum Thema Pferdetraining und Zucht, sowie Homestorys und auch ein Mode-Magazin. Das Angebot ist begrenzt, dementsprechend viele Wiederholungen gibt es im Program.

Die Webseite des linearen Senders selbst besteht nur aus EPG für die kommenden 22 Tage und den Empfangsmöglichkeiten. Das eigentliche Portal ist auch umfangreich auf Facebook, Instagram und Youtube vertreten.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei ClipMyHorse TV

06:00 – Zucht: Fohlen International (Wiederholung)

06:45 – Springen: Pferd International (Re-Live)

08:45 – Springen: Pferd International (Re-Live)

09:15 – Dressur: Internationales Festhallenturnier – Schafhof Edition (Re-Live)

10:35 – Academy: Schnelle Runden reiten durch bessere Wendungen und wenig Galoppsprünge (Training)

11:00 – Dressur: Internationales Festhallenturnier – Schafhof Edition (Re-Live)

12:00 – Zucht: Hengstschau Marbach (Re-Live)

15:10 – Academy: Raus aus der Komfortzone: Wichtige Details für den Parcours simpel üben

15:40 – Academy: Sicherheit bei höheren Sprüngen bekommen: Selbstvertrauen für Reiter und Pferd (Training)

16:10 – Entertain: Zu Gast bei Rose Oatley (Magazin)

16:25 – Entertain: Zu Gast bei Rose Oatley (Magazin)

16:40 – Academy: Bindehautentzündung: Wenn der Durchblick fehlt (Training)

[…]17 Weitere „Acedemy“-Sendungen

19:35 – Academy: Angsthindernis Trippelbarre – Wenn der Antritt zur Mutprobe wird (Training)

19:55 – Springen: Pferd International (Re-Live)

21:55 – Springen: Pferd International (Re-Live)

22:25 – Dressur: Internationales Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnisturnier (Re-Live)

00:05 – Dressur: Internationales Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnisturnier (Re-Live)

00:15 – Dressur: Agravis-Cup Oldenburg (Re-Live)

01:35 – Dressur: Agravis-Cup Oldenburg (Re-Live)

01:50 – Academy: Loslassen lernen – Veränderungen am Sitz besser umsetzen können (Training)

02:05 – Academy: Blackout auf dem Turnier: So bekommen wir unsere Nerven in den Griff (Training)

02:25 – Academy: Mannschaftsprüfungen: Wenn der Druck zu groß wird (Training)

02:40 – Academy: Selbstcoaching – So geht’s auch ohne Coach (Training)

02:55 – Academy: Ich habe Stress, wenn ich Steilsprünge anreite – Und jetzt? (Training)

03:15 – Academy: Fokussiertes und entspanntes Reiten trotz Sitzproblemen

03:30 – Academy: Diese Lektionen klappen nie – was kann ich dagegen tun? (Training)

03:55 – Academy: Stressfrei in höheren Klassen starten – so klappt’s (Training)

04:05 – Academy: Nach einem Sturz wieder aufs Pferd – Unfallbewältigung (Training)

04:30 – Zucht: Körung Verband der Pony und Kleinpferdzüchter Hannover (Re-Live)

Empfang

Webseite: cmhtv.sportdigital.de

Satellit: Sky (HD), HD Plus (HD)

Kabel: –

IPTV: –

Sonstige: Webseite (SD & HD; On-Demand-Angebot, 16,25 Euro pro Monat)

Sie haben Anmerkungen zur Reihe „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“? Schreiben Sie uns an leserbriefe@digitalfernsehen.de – wir freuen uns.