Sportdigital Fußball: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Gerade im Bereich des Sportfernsehens gibt es eine große Senderanzahl. Darum präsentiert DIGITAL FERNSEHEN in unserer Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ regelmäßig einen neuen Sportsender. Heute ist „Sportdigital Fußball“ dran.

Steckbrief

Name: Sportdigital Fußball

Sparte: Sportsender

Senderstart: 1. November 2007 (Satellit)

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

Sportdigital Fußball ist ein von der sportdigital TV Sende- und Produktions GmbH betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Fußballübertragungen. Ursprünglich, als der Sender ohne den Zusatz „Fußball“ startete, wurden Begegnungen der deutschen Handball-, Volleyball- und Basketball-Liga gezeigt – samt dazugehöriger Magazin-Formate. Von dem Konzept verabschiedete man sich allerdings recht schnell und inzwischen gibt es nur noch Fußballspiele und die dazu passenden Magazine im Programm.

Weltsport Fußball

Dass Fußball eine deutliche breitere Menschenmasse anspricht als Segeln, Reiten oder Skaten ist allgemein bekannt und so verwundert es auch nicht, dass Sportdigital Fußball auf so ziemlich jeder Plattform vorhanden ist. Ein bisschen unverständlich ist lediglich, dass bei der Telekom lediglich die SD-Version ausgestrahlt wird. Auf Wunsch lässt sich der Sender auch direkt über die Webseite abonnieren für 5 Euro im Monat – wer sich ein Jahr bindet, ist mit 3,75 Euro pro Monat dabei.

Gezeigt wird Fußball aus internationalen Ligen, beispielsweise die Super League aus China, A-League (Australien), J. League (Japan) oder K League (Korea). Dazu gesellen sich dann Magazine wie „Scooore“, die die Spieltage der jeweiligen Ligen zusammenfassen.

Die Webseite von Sportdigital ist zweckmäßig und hält alle nötigen Infos zu Empfangsmöglichkeiten und Programm bereit. Lobenswert beim EPG ist auch, dass ehrlich angegeben wird, wann die jeweilige Erstausstrahlung einer Sendung war. Facebook nutzt man in erste Linie für Programmhinweise, gleiches gilt für Twitter und Instagram.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei Sportdigital Fußball

05:20 – Die Einzigartigen – Homage

05:50 – Die Einzigartigen – Homage

06:20 – Fußball: MLS

08:35 – Transfermarkt.TV

08:55 – scooore! Chinese Super League

09:25 – Meister ihres Fachs – The Shortlist

09:55 – Fußball: J.League

11:55 – Fußball: Chinese Super League

14:00 – Fußball: K League

16:00 – Fußball: Primeira Liga

18:00 – Transfermarkt.TV

18:20 – scooore Japan! Alle Tore

19:00 – Die Legenden des Fußballs

19:30 – Fußball: Life is a Pitch

20:00 – Transfermarkt.TV

20:15 – Fußball: A-League

22:15 – scooore Japan! Alle Tore

22:45 – Fußball: Life is a Pitch

23:15 – Fußball: Chinese Super League

01:15 – Fußball: K League

03:15 – Fußball: Primeira Liga

Empfang

Webseite: sportdigital.de

Satellit: Sky (HD)

Kabel: u. a. Vodafone (HD), Vodafone West (HD), Kabelkiosk (HD)

IPTV: 1&1 (HD), Telekom (SD), Vodafone (HD)

Sonstige: App, Amazon Prime Channels (HD), Waipu (HD), Watch It, Webseite (HD), Zattoo (SD)

