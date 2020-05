Nautical Channel: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Gerade im Bereich des Sportfernsehens gibt es eine große Senderanzahl. Darum präsentiert DIGITAL FERNSEHEN in unserer Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ regelmäßig einen neuen Sportsender. Heute ist „Nautical Channel“ dran.

Steckbrief

Name: Nautical Channel

Sparte: Sportsender

Senderstart: 5. Dezember 2011 (2005 als Sailing Channel, 2007 als Yacht & Sail)

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: HD

Nautical Channel ist ein von der Giglio Media Group betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Segelsport. Er ist in London beheimatet und wird weltweit über diverse Plattformen und Empfangswege verbreitet. Im Laufe der Jahre wurde er bereits zwei Mal umbenannt und existiert in dieser Form seit Dezember 2011. Wie alle nischiegen Sportsender hierzulande, hat er das Problem der äußerst eingeschränkten Empfangbarkeit. Zwischendrin gab es ihn zwar bei Unitymedia, aktuell ist er jedoch nur noch im Regionalnetz von Wilhelm Tel vertreten. Außerdem lässt er sich als Amazon Prime Channel abonnieren.

Gezeigt werden Sendungen wie „Dangerous Waters“ (läuft auch bei Insight TV), erkundet im Jahr 2014 Turkmenistan, wo der Windsurfing World Cup ausgetragen wurde, schaut sich noch mal die Hightlights der „RC44 Championship Tour 2017“ an, ist bei der „Sickline Extreme Kayak World Championship“ von 2017 dabei oder erkundet in „Sail-Ho!“ Krotatien.

Die Sendungen werden im linearen Betrieb allesamt eine Laufzeit von 30 oder 60 Minuten angepasst, um glatte Anfangszeiten zu erzielen. Vieles gibt es bei Amazon auch im Einzelabruf, wenn der Nautical Channel für 3,99 Euro im Monat abonniert wird. Nicht alle Inhalte sind dabei auf deutsch erhältlich. Und wie immer gilt: Bei einem derart speziellen Programm ist die Menge des Inhalts überschaubar und nicht immer taufrisch. Viel Material stammt auch aus den Jahren 2015 bis 2018.

Auf der Webseite des Senders kann man sich Anhand von Trailern einen Einblick ins Programm verschaffen, danach hört’s aber auch schon auf, denn die letzte Aktualisierung ist Jahre her und ein Programm wird auch nicht aufgeführt. Immerhin ist es aber bei den großen TV-Zeitschriften online verfügbar. Der Youtube-Kanal bietet zahlreiche Promoclips, wird aber auch nur mäßig gepflegt, was bei den geringen Abrufzahlen nicht weiter überrascht. Der Twitter-Kanal ist seit Juni 2018 tot, Facebook hat tatsächlich bis zum 31. Januar 2020 durchgehalten genau wie Instagram.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei Nautical Channel

05:00 – The World Sailing Show

05:30 – The World Sailing Show

06:00 – Inside Sailing

06:30 – RC44 Championship Tour 2017

07:00 – Sail-Ho!

07:30 – Sail-Ho!

08:00 – The Boat Show

08:30 – The Boat Show

09:00 – Dangerous Waters

10:00 – ISAF Sailing World Cup

11:00 – Rediscover North America

12:00 – Tiree Wave Classic

12:30 – Untouched Waters in Turkmenistan

13:00 – Sickline Extreme Kayak World Championship

14:00 – The World Sailing Show

14:30 – The World Sailing Show

15:00 – Inside Sailing

15:30 – RC44 Championship Tour 2017

16:00 – Sail-Ho!

16:30 – Sail-Ho!

17:00 – The Boat Show

17:30 – The Boat Show

18:00 – Tiree Wave Classic

18:30 – Untouched Waters in Turkmenistan

19:00 – ISAF Sailing World Cup

20:00 – Stars Sailors League

20:30 – Stars Sailors League

21:00 – Dangerous Waters

22:00 – Wild Surf

22:30 – Wild Surf

23:00 – Rediscover North America

00:00 – Tiree Wave Classic

00:30 – Untouched Waters in Turkmenistan

11:00 – Sail-Ho

01:30 – Sail-Ho

02:00 – Inside Sailing

02:30 – RC44 Championship Tour 2017

03:00 – Sickline Extreme Kayak World Championship 2017

04:00 – Dangerous Waters

Empfang

Webseite: nauticalchannel.com

Satellit: –

Kabel: u.a. Wilhelm Tel (HD)

IPTV: –

Sonstige: Amazon Prime Channels (HD)

Sie haben Anmerkungen zur Reihe „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“? Schreiben Sie uns an leserbriefe@digitalfernsehen.de – wir freuen uns.