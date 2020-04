Horse & Country TV: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Gerade im Bereich des Sportfernsehens gibt es eine große Senderanzahl. Darum präsentiert DIGITAL FERNSEHEN in unserer Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ regelmäßig einen neuen Sportsender. Heute ist „Horse & Country TV“ dran.

Steckbrief

Name: Horse & Country TV

Sparte: Sportsender

Senderstart: 16. Oktober 2015 (Deutschland)

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD& HD

Horse & Country TV ist ein von der H&C TV Ltd. betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Reitsport. Er ist in Großbritannien beheimatet und wird weltweit über diverse Plattformen und Empfangswege verbreitet. Er sollte bereits 2013 in Deutschland an den Start gehen (siehe Interview mit DIGITAL FERNSEHEN am 14. April 2013), schaffte es allerdings erst am 16. Oktober 2015 über die IPTV-Plattform der Telekom. Dort hielt man es allerdings auch nicht allzu lange durch, der Kanal war bereits am 12. April 2017 wieder Geschichte. Einen knappen Monat später, am 23. Mai 2017, schaffte man den Sprung erneut nach Deutschland und ist seit dem als Prime Channel bei Amazon zum Preis von 3,99 Euro monatlich vertreten.

Gezeigt werden dabei vor allem Reitturniere, wie z.B. dem „FEI Jumping World Cup“ oder der „Sunshine Tour 2020“, Zusätzlich gibt es noch Doku-Soaps wie „Daisy dines with…“. Zu beachten gilt, dass auch wenn der Sender in Deutschland vermarket wird, fast alle Inhalte ausschließlich auf Englisch vorliegen. Lediglich eine Hand voll wie z.B. „Mustangs – Lebende Legenden“ gibt es auf Deutsch und selbst dort sind es nur zwei der fünf Folgen.

Der Sender selbst hat eine recht übersichtliche aktuell gepflegte Webseite, die einen beim Erstaufruf zunächst auf eine schlecht automatisch auf deutsch übersetzte Seite weiterleitet. Dies wird auch nicht besser, wenn man sich zur Aboseite durchhangelt. Dort kann man zwar dann Amazon umgehen, bezahlt allerdings dann 6,99 Euro im Monat oder 69,99 Euro im Jahr. Zusätzlich bietet die Webseite noch einen Stream der Free-Version des Kanals an. Auf diesem sind die Soaps und Dokus des Senders zu finden, jedoch keine aktuellen Tuniere.

Zusätzlich ist man auf allen gängigen Social-Media-Kanälen vertreten. Sowohl Facebook, Twitter als auch Instagram werden genutzt und gepflegt und auch der Youtube-Channel wird trotz geringer Aufrufzahlen bespaßt.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei Horse & Country TV

06:00 – FEI Jumping Nations Cup 2019

07:00 – Sunshine Tour 2020

08:00 – A Masterclass with Isabell Werth

08:30 – Half Halt with Pammy Hutton

09:00 – Half Halt with Pammy Hutton

09:30 – The Check In

10:00 – Parelli: Amazing Grace

10:30 – Masterclass Xtra Series 2

11:30 – Daisy Dines With…

12:30 – Burghley Horse Trials 2019

14:00 – The Check In

14:30 – Parelli: Amazing Grace

15:00 – FEI Dressage World Cup: 2019/2020

16:00 – FEI Dressage World Cup: 2019/2020

17:00 – FEI Jumping World Cup: 19/20 WEL

18:00 – FEI Jumping World Cup: 19/20 WEL

19:00 – Mustang Ride

21:00 – Half Halt with Pammy Hutton

21:30 – Half Halt with Pammy Hutton

22:00 – Masterclass Xtra Series 3

23:00 – Masterclass Xtra Series 2

00:00 – Daisy Dines With…

01:00 – CSIO La Baule 2019

02:00 – The Check In

02:30 – Parelli: Amazing Grace

03:00 – Roelofsen Winter Classics

04:00 – FEI Jumping World Cup 19/20 NAL

05:00 – FEI Jumping World Cup 19/20 NAL

Empfang

Webseite: horseandcountry.tv/de/

Satellit: –

Kabel: –

IPTV: –

Sonstige: Amazon Prime Channels (HD), Webseite

Sie haben Anmerkungen zur Reihe „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“? Schreiben Sie uns an leserbriefe@digitalfernsehen.de – wir freuen uns.