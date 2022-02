Der Aktionär TV: Free-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Auf den hinteren Plätzen der Senderlisten in deutschen Haushalten tummeln sich eine Vielzahl kleiner frei empfangbarer TV-Kanäle. Begleiten Sie DIGITAL FERNSEHEN in unserer neuen Serie „Free-TV-Spartensender vorgestellt“ durch die Welt der Sender. Heute stellen wir Ihnen „Der Aktionär TV“ vor.

Steckbrief

Name: Der Aktionär TV

Sparte: Wirtschaftssender

Senderstart: 4. August 2006 (als Deutsches Anleger Fernsehen „DAF“)

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD (720p)

Der Aktionär TV ist ein von der Aktionär TV GmbH betriebener Free-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Aktienanlagetipps und Börsenberichterstattung. Ursprünglich ist der Kanal als „Deutsches Anleger Fernsehen“ auf Sendung gegangen und war auch über Satellit zu empfangen. 2015 war’s im Zuge der Insolvenz damit vorbei und seit dem 27. November 2015 existiert er in seiner heutigen Form als „Der Aktionär TV“. Es gibt auch eine gleichnamige Zeitschrift (ohne „TV“) samt eigener Webseite.

Gesendet wird 24 Stunden am Tag, wobei das Tagesprogramm nur von 7 bis 20 Uhr ausgewiesen wird. Wenn wir außerhalb dieser Zeit mal reingeschaltet haben, waren Wiederholungen aus dem Tagesprogramm zu sehen.

Wiederholungen sind ein gutes Stichwort, denn davon gibt es jede Menge – die Nettolaufzeit an täglich frischem Programm ist wirklich gering und beschränkt sich im Großen und Ganzen auf wenige Minuten Livestrecken von der Börse. Alles Andere kommt aus der Konserve. Sendungen wie z.B. „Börsenplatz Zürich“ zum Thema E-Rezept, „Anlageidee“ zum Aktiensplit bei Alphabet und „Börsen Punk“ werden sowohl am Ausstrahltag als auch Tage später mehrfach gezeigt.

Besonders kurios wird es, wenn im Programm kurze Textschnipsel eingeblendet werden, die auf Artikel der eigenen Webseite verweisen: „Lesen Sie den vollständigen Artikel auf www.deraktionaer.de“ – nein, ich schaue kein Bewegtbildangebot, um Artikelteaser lesen zu müssen.

Der Aktionär TV wird über die eigene Webseite ausgestrahlt und ist mit Hilfe diverser Apps auf Smart-TV-Geräten zu empfangen.

Die Webseite selbst hält einige Börsenkurse bereit und stellt unter „Aktuelles“ kurz den Inhalt der Sendungen des Tages vor. Programmvorschau und Infos zu den Empfangsmöglichkeiten sind vorhandenen. Der Youtube-Kanal bietet die Möglichkeit praktisch alle Sendungen abseits der Livestrecken noch mal anzuschauen.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei Der Aktionär TV

07:00 – Börsen Punk

07:15 – Anlageidee

07:30 – Ideas Daily TV

07:36 – Bußlers Goldfolio

07:54 – Tipp der Woche

08:00 – Märkte am Morgen

08:16 – Interview

08:23 – Einfach Börse

08:30 – Anlageidee

08:45 – Ideas Daily TV

08:47 – Interview

08:55 – Tipp der Woche

09:00 – DAX Check

09:05 – Märkte am Morgen

09:23 – Einfach Börse

09:30 – Märkte am Morgen

09:48 – Interview

10:00 – Trading Tipp

10:02 – Märkte am Morgen

10:20 – Interview

10:30 – Trading Tipp

10:32 – Hot Stock Report

11:00 – Schröders Nebenwerte

11:15 – Anlageidee

11:30 – HeavytraderZ

12:00 – Börsen Punk

13:00 – Börsenplatz Zürich

14:00 – Schröders Nebenwerte

14:30 – Interview

14:40 – Opening Bell

15:00 – Maydorns Meinung

15:30 – Most Actives

15:35 – Opening Bell

16:00 – Börsenplatz Zürich

17:00 – Interview

18:00 – Börsenplatz Zürich

19:00 – Schröders Nebenwerte

20:00 – Most Actives

20:03 – Maydorns Meinung

Empfang

Webseite: deraktionaer.tv

Livestream: vorhanden

Satellit: –

IPTV: –

Sonstige: Smart TV Apps, Zattoo

