Euronews: Free-TV-Spartensender vorgestellt

Auf den hinteren Plätzen der Senderlisten in deutschen Haushalten tummeln sich eine Vielzahl kleiner frei empfangbarer TV-Kanäle. Begleiten Sie DIGITAL FERNSEHEN in unserer neuen Serie „Free-TV-Spartensender vorgestellt“ durch die Welt der Sender. Heute stellen wir Ihnen „Euronews“ vor.

Steckbrief

Name: Euronews

Sparte: Nachrichtensender

Senderstart: 1. Januar 1993

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

Euronews ist von der Euronews SA, diversen europäischen Rundfunkveranstaltern und Media Globe Networks betriebener Sender mit dem Schwerpunkt Nachrichten. Aktuell ist eine Übernahme durch den portugiesischen Kapitalfond Alpac im Gange.

Es gibt drei Hauptsendungen „Guten Morgen Europa“, „Euronews Aktuell“ und „Euronews am Abend“. Darin eingeschlossen sind aktuelle Nachrichten, die in Dauerschleife wiederholt und von einzelnen Personen gesprochen werden. So entsteht nie das Gefühl einer klassischen moderierten Nachrichtensendung. Das halbstündliche Wetter ist auch lediglich eine eingeblendete Karte. Ab und an verirrt sich eine Einzelsendung wie „No Comment“ oder „Unreported Europe“ ins Programm.

Euronews eignet sich daher eher mal zum kurz Reinschauen, als zur Hintergrundbeschallung – außer man strebt an am Ende des Tages das Programm frei mitsprechen zu können. Ab und an gibt es kurze Werbeblöcke – hier wird man, wie von den klassischen Privatsendern gewohnt, vor allem mit dem Handyspiel und Cash Grab „Forge of Empires“ verwöhnt.

Die deutsche Version von Euronews wird in SD über Satellit auf Astra 19,2 Grad Ost verbreitet, im Kabelnetz zahlreicher Anbieter und über IPTV bei der Telekom, sowie u.a. bei Waipu und Zattoo. Über den Stream auf Youtube gibt es auch 720p als Auflösung.

Die Webseite selbst ist eine klassische Nachrichtenwebseite mit aktuellen News und Videos. Schnell merkt man allerdings die internationale Ausrichtung, denn schnell landet man in einem englischsprachigen Bereich. Auch an die Empfangsmöglichkeiten zu kommen gestaltet sich als unnötig kompliziert. Ein Sendeschema bzw. EPG gibt es nicht. Auf Youtube gibt es diverse Einzelmeldungen zum Nachsehen/hören.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei Euronews

05:00 – Guten Morgen Europa

05:30 – Guten Morgen Europa

06:00 – Guten Morgen Europa

06:31 – Guten Morgen Europa

07:00 – Guten Morgen Europa

07:24 – Guten Morgen Europa

07:47 – Guten Morgen Europa

08:11 – Guten Morgen Europa

08:34 – Guten Morgen Europa

09:00 – Guten Morgen Europa

09:23 – Guten Morgen Europa

09:47 – Guten Morgen Europa

10:14 – Guten Morgen Europa

10:46 – Guten Morgen Europa

11:13 – Guten Morgen Europa

11:41 – Guten Morgen Europa

12:12 – Aktuell

12:37 – Aktuell

13:00 – Aktuell

13:21 – Aktuell

13:46 – Aktuell

14:13 – Aktuell

14:37 – Aktuell

15:00 – Aktuell

15:50 – Unreported Europe

16:00 – Aktuell

16:26 – Aktuell

17:00 – Aktuell

17:23 – Aktuell

17:48 – Aktuell

18:12 – Aktuell

18:35 – Aktuell

19:00 – Aktuell

19:29 – Am Abend

20:00 – Am Abend

20:30 – Am Abend

21:00 – Am Abend

21:29 – Am Abend

22:00 – Am Abend

22:29 – Am Abend

23:00 – Am Abend

23:29 – Am Abend

00:00 – Am Abend

00:31 – Am Abend

01:00 – Am Abend

01:30 – Am Abend

02:00 – Am Abend

02:30 – Am Abend

03:31 – Am Abend

04:00 – Am Abend

04:31 – Am Abend

Empfang

Webseite: de.euronews.com

Livestream: vorhanden

Satellit: Astra 19,2 Grad Ost (SD)

IPTV: Telekom (SD)

Sonstige: Waipu, Watch It, Zattoo (HD)

Sie haben Anmerkungen zur Reihe „Free-TV-Spartensender vorgestellt“? Schreiben Sie uns an leserbriefe@digitalfernsehen.de – wir freuen uns.