Fuel TV: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Gerade im Bereich des Sportfernsehens gibt es eine große Senderanzahl. Darum stellt DIGITAL FERNSEHEN in unserer Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ regelmäßig einen neuen Sportsender vor. Heute ist „Fuel TV“ dran.

Steckbrief

Name: Fuel TV

Sparte: Sportsender

Senderstart: 4. März 2010 (Deutschland)

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: HD

Fuel TV ist ein von Fuel TV Emea betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Trend- und Extremsportarten. Er ist in Portugal beheimatet und wird weltweit über diverse Plattformen und Empfangswege verbreitet. In Deutschland bekommt man davon allerdings nicht mehr allzu viel ab. Zwischen September 2013 und August 2016 befand sie die HD-Version im IPTV-Angebot der Telekom. Mittlerweile beschränkt sich die Ausstrahlung wieder auf Kabelkiosk und ggf. lokale Kabelnetzanbieter. Zusätzlich kann der Kanal über Watch it abonniert werden, was mit 8,99 Euro im Monat ein kostspieliges Unterfangen ist.

Das Programm ist ähnlich dem des Extreme Sport Channels gestaltet, wobei es durch die häufiger eingestreuten Sportevents wie etwa „Audi Nines 2019“ (Skisprung-Kunst), „CPH Open 2019“ (Skateboard) etwas aktueller wirkt. Dazu kommen dann Serien, wie die „Standard Snowboard Show“ sowie MTV-Style Realityshows wie „Thrillbillies“ und „Camp Woodward“.

Wie man die vielen Millionen jungen Leute erreichen möchte, von denen man in Imagefilmchen immer spricht, bleibt ein gut gehütetes Geheimnis. Die Empfangswege hierzulande können es nicht sein und Online ist es sicherlich auch nicht. Die Webseite ist zwar gut gestaltet, das TV-Programm hat sie jedoch zuletzt am 1. November 2018 verraten. Auf Vimeo gibt es einige Sendungen zum kostenpflichtigen Abruf, allerdings ist hier seit 2017 auch nichts mehr passiert und die Abrufzahlen sprechen auch nicht für ein großes Interesse. Gleiches gilt für die Youtube-Kanäle – und zwar sowohl für den englischen als auch den portugiesischen Kanal. Hier sind die letzten Videos ein 3/4 Jahr her und davor war auch schon lange Pause. Twitter wird zwar noch jeden Tag bespaßt, erzeugt jedoch auch nur sehr überschaubare Reaktionen. Einzig auf Instagram gibt es mehr Aufmerksamkeit. Die gleichen Inhalte werden dann noch mal auf Facebook gepackt.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei Fuel TV

06:00 – Woodsy’s World

07:00 – Standard Snowboard Show

07:30 – Standard Snowboard Show

08:00 – Drive Thru South Africa

08:30 – Drive Thru South Africa

09:00 – Occ-Cast

10:00 – Castles in the Sky

11:00 – Fuel TV presents Camp Woodward

11:30 – Fuel TV presents Camp Woodward

12:00 – The Inertia

12:30 – Maverick Moments

13:00 – Cult of Freedom

13:15 – Cult of Freedom

13:30 – Cult of Freedom

13:45 – Cult of Freedom

14:00 – Riding Portugal

14:45 – Audi Nines 2019

15:00 – CPH Open: Everyone is a Winner

15:40 – CPH Open 2019

16:00 – Fuel TV presents Camp Woodward

16:30 – Fuel TV presents Camp Woodward

17:00 – World of X Games

18:00 – World of X Games

19:00 – World Surf Weekly

19:30 – Bezerke

19:45 – Darkfest

20:00 – Thrillbillies

20:30 – Thrillbillies

21:00 – Woodsy’s World

22:00 – Discovering Ribeira Grande: MTB

22:30 – Red Monkey, Full Moon

22:50 – B-Side: Yago Dora

23:00 – World of X Games

00:00 – Many Classic Moments

01:30 – CPH Open 2018

02:00 – Drive Thru New Zealand

02:30 – Drive Thru New Zealand

03:00 – Woodsy’s World

04:00 – Occ-Cast

05:00 – Harvey Spannos

Empfang

Webseite: fuel.tv

Satellit: –

Kabel: u.a. Kabelkiosk (HD)

IPTV: –

Sonstige: Watch it

Sie haben Anmerkungen zur Reihe „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“? Schreiben Sie uns an leserbriefe@digitalfernsehen.de – wir freuen uns.