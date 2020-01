Geo Television: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Heute stellt DIGITAL FERNSEHEN Ihnen in unserer Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ den zur bekannten Natur- und Reportagezeitschrift gehörenden Dokusender „Geo Television“ vor.

Steckbrief

Name: Geo Television

Sparte: Dokusender

Senderstart: 8. Mai 2014

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

Geo Television ist ein von der RTL Group betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Dokumentationen und Reportagen. Geo ist inzwischen zu einer riesige Markenfamilie gewachsen – neben zahlreichen Zeitschriften mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten, die teils mit DVDs bestückt werden, gibt es Podcasts, Bücher und Fernsehsendungen. Und eben auch einen Fernsehsender, der das hochwertige Bewegtbildangebot bündelt.

Neben der klassischen Geo Reportage, Dokus mit atemberaubenden Bildern unter Wasser, auf dem Land und aus der Luft, gibt es auch immer wieder preisgekrönte Dokumentationen im Programm, die die Schattenseiten des Menschen auf dem Planten Erde zeigen. Vergiftetes Trinkwasser, die Konsequenzen der Massentierhaltung und all die „tollen“ Dinge, die die Nahrungsmittelindustrie so treibt. Auf Geo Television sieht man eben auch, dass die Welt nicht nur schön ist.

Ähnlich, wie Mitbewerber Planet, hat Geo Television mit dem Los der geringen Verbreitung zu kämpfen. In Deutschland ist man lediglich im Kabelnetz von Vodafone vertreten. Über IPTV immerhin bei Vodafone, Telekom und 1&1. Abseits davon gibt es noch die Wege der Amazon Prime Channels und das hauseigene Angebot TV Now, die sowohl das lineare TV-Programm als auch ausgewählte Inhalte auf Abruf bieten. Aufgrund der zahlreichen Wiederholungen im Programm – eine Doku kann durchaus sechs Mal innerhalb weniger Tage erneut gezeigt werden, stehen die Chancen relativ gut die Wunschsendung auch wirklich schauen zu können. Wer nur sporadisch mit dem Sender in Kontakt kommt, kann sich auf Facebook jedoch gut auf dem Laufenden halten.

Ein typischer Tag bei Geo Television

06:00 – In der Wildnis – Überleben im Stamm

06:55 – In der Wildnis – Überleben im Stamm

07:50 – Richard Branson – Don’t Look Down

09:20 – Der Preis der Baumwolle

10:20 – Der Lecker-Faktor – Was wir am liebsten essen

11:15 – Unter Stress – Die ganze Wahrheit

12:10 – Berlin und Brandenburg von oben

13:40 – Rheingold – Gesichter eines Flusses

15:15 – Wildes Deutschland

16:00 – Wildes Deutschland

16:50 – In der Wildnis – Überleben im Stamm

17:45 – In der Wildnis – Überleben im Stamm

18:40 – Eating Animals

20:15 – Teflon – Das unsichtbare Gift

21:40 – Zero Days

23:35 – We Feed the World – Essen global

01:10 – Eating Animals

02:45 – The Devil We Know – Das unsichtbare Gift

04:15 – We Feed the World – Essen global

Empfang

Webseite: geo-television.de

Satellit: –

Kabel: u.a. Vodafone

IPTV: 1&1, Telekom, Vodafone

Sonstige: Amazon Prime Channels, TV Now

