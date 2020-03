History: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Heute werfen wir einen Blick in die Geschichtsbücher: DIGITAL FERNSEHEN stellt Ihnen in unserer Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ den Sender „History“ vor.

Steckbrief

Name: History

Sparte: Dokusender

Senderstart: 15. November 2004

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

History ist ein von The History Channel (Germany) GmbH & Co. KG betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Dokutaiment mit Geschichtsbezug. Dies sollte man immer im Hinterkopf behalten um eventuellen Enttäuschungen vom Programm vorzubeugen. Man bekommt keine amerikanische Version von Spiegel Geschichte.

Gesendet wird z.B. „American Pickers – Die Trödelsammler oder „Forged in Fire – Wettkampf der Schmiede“, in denen es auch um alte Gegenstände mit Geschichtsbezug geht, allerdings steht der Unterhaltungsfaktor hier klar im Vordergrund. Der Sendeplan treibt mitunter interessante Blüten. So befindet sich mit „Ancient Aliens – Unerklärliche Phänomene“ eine pseudowissenschaftliche Amerikanische Sendung gleichberechtigt mit einer deutschen Produktion wie „Terra X“ im Programm.

Der Empfang von History über Satellit, Kabel und IPTV ist problemlos möglich, wenn auch nicht immer in HD. Zudem stehen diverse Inhalte als VoD bereit und lassen sich auch über Amazon mit History Play streamen.

Im Netz gibt es auf Facebook einen Kanal mit zahlreichen Programmhinweisen. Die Webseite hat eine „heute vor XX Jahren“-Rubrik, einen unbebilderten TV-Guide mit Benachrichtigungsfunktion und eine Übersicht über alle Sendungen des Kanals. Um den Entertainment-Teil des Programms ein wenig auszugleichen hält man auch einige Dokumentationen und Unterrichtsmaterial bereit, zum Beispiel zur Befreiung des KZs Dachau. Leider preist auch History, genauso wie der Schwestersender Crime + Investigation, zahlreiche Free2Play-Games unter der Rubrik Spiele an.

Ein typischer Tag bei History

05:00 – Ancient Aliens – Unerklärliche Phänomene

05:45 – Breaking Mysterious

06:35 – Terra X D

07:30 – Sketch History

08:00 – American Pickers – Die Trödelsammler

08:45 – Storage Wars – Die Geschäftemacher

09:10 – Oak Island – Fluch und Legende

09:55 – Oak Island – Fluch und Legende

10:40 – Forged in Fire – Wettkampf der Schmiede

11:25 – Forged with Steele

11:50 – Forged with Steele

12:15 – Ancient Aliens – Unerklärliche Phänomene

13:00 – Ancient Aliens – Unerklärliche Phänomene

13:45 – Breaking Mysterious

14:35 – Terra X D

15:30 – Sketch History

16:00 – American Pickers – Die Trödelsammler

16:45 – Storage Wars – Die Geschäftemacher

17:10 – Oak Island – Fluch und Legende

17:55 – Oak Island – Fluch und Legende

18:40 – Forged in Fire – Wettkampf der Schmiede

19:25 – Forged with Steele

19:50 – Forged with Steele

20:15 – Mountain Men – Überleben in der Wildnis

21:00 – Mountain Men – Überleben in der Wildnis

21:45 – Überleben im Sumpf

22:35 – Überleben im Sumpf

23:15 – Überleben im Sumpf

00:45 – Storage Wars – Die Geschäftemacher

01:10 – Oak Island – Fluch und Legende

01:55 – Oak Island – Fluch und Legende

02:40 – Forged in Fire – Wettkampf der Schmiede

03:25 – Forged with Steele

03:50 – Forged with Steele

04:15 – Mountain Men – Überleben in der Wildnis

Empfang

Webseite: history.de

Satellit: Sky (HD)

Kabel: u.a. Vodafone (HD), Unitymedia (SD), Kabelkiosk (SD)

IPTV: 1&1, Telekom (HD), Vodafone (HD)

Sonstige: Amazon Prime Channels „History Play“

