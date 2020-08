Motorvision TV: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Gerade im Bereich des Sportfernsehens gibt es eine große Senderanzahl. Darum präsentiert DIGITAL FERNSEHEN in unserer Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ regelmäßig einen neuen Sportsender. Heute ist „Motorvision TV“ dran.

Steckbrief

Name: Motorvision TV

Sparte: Sportsender

Senderstart: 25. Mai 2009

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

Motorvision TV ist ein von der German Car TV Programm GmbH betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Motorsport. Im Gegensatz zu vielen seiner bisher vorgestellten sportlichen Mitbewerber ist er auch über Satellit zu empfangen, wenn auch nur in SD. Im Kabelnetz von Vodafone West ist er ebenso vertreten, wie beim IPTV-Angebot der Telekom. Zusätzlich gibt werden Freunde des Motorsports auch bei den Prime Channels von Amazon, bei Waipu oder Zattoo fündig.

Der Kanal ist im Prinzip zweigeteilt: Wochentags laufen vor allem Dokus und Magazine. „Super Cars“, „Truck World“, „Stunt Heroes“, „Tuning – Tiefer geht’s nicht“, „Bike“ oder „Dumbest Stuff on Wheels“ seien hier genannt. Die Sendungen stammen überwiegend aus den Jahren 2008 bis 2018. Am Wochenende gibt es vor allem Zusammenschnitte bzw. Highlights diverser Rennsportveranstaltungen im Programm. Dies wären z.B: „Tourenwagen: Supercars Championship“, „GT World Challenge“, „Nascar Cup Series“ oder „IMSA WeatherTech SportsCar Championship“

Im Gegensatz zum Mitbewerber Auto Motor Sport Channel hat Motorvision TV tatsächlich eine richtige Webseite. So findet man Infos zu allen Empfangswegen, einen TV-Guide, Videoclips aus dem Programm. Bis zum 10. Juni gab es auch mehrfach täglich News, seit dem ist leider nicht mehr passiert. Facebook wird vor allem genutzt, um auf Programmhighlights hinzuweisen, gleiches gilt für Twitter. Auf Instagram wird für „Beauty Shots“ von Autos genutzt. Auf dem Youtube-Channel gibt diverse Autotests zu sehen.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei Motorvision TV

05:10 – Classic Ride

05:35 – Tourenwagen: Supercars Championship

06:30 – NASCAR University

06:45 – 400 Thunder Australian Drag Racing Series

07:45 – Tourenwagen: Supercars Championship

08:40 – BP Supercars All Stars Eseries

10:35 – All Wheel Drive Safari Challenge

11:30 – Andros Trophy

12:20 – Icelandic Formula Off-Road

13:10 – New Zealand Jetsprint Championship

13:40 – Isle of Man Tourist Trophy

14:25 – UK Flat Track Nationals

15:00 – Jännerrallye

15:25 – GT World Challenge

16:15 – IMSA WeatherTech SportsCar Championship

17:05 – NASCAR University

17:10 – Tourenwagen: Supercars Championship

18:10 – Tourenwagen: Supercars Championship

19:10 – NASCAR Cup Series

20:05 – NASCAR Gander RV ; Outdoors Truck Series 2020

21:00 – NASCAR Cup Series

00:00 – Tourenwagen: Supercars Championship

00:50 – GT World Challenge

01:35 – IMSA WeatherTech SportsCar Championship

02:25 – NASCAR University

02:35 – Tourenwagen: Supercars Championship

03:30 – Tourenwagen: Supercars Championship

04:20 – Isle of Man Tourist Trophy

Empfang

Webseite: motorvision.tv

Satellit: Sky (SD)

Kabel: u.a. Vodafone West (Bestandskunden; SD&HD)

IPTV: Telekom

Sonstige: Amazon Prime Channels (HD), tv.de, Waipu (HD), Watch It (SD), Zattoo (HD)

