MTV 00s: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Damit Sie auch weiter unterhalten werden und Ihnen kein Highlight entgeht, stellt DIGITAL FERNSEHEN in unser Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ regelmäßig einen neuen Sender vor. Heute ist „MTV 00s“ dran.

Steckbrief

Name: MTV 00s

Sparte: Musiksender

Senderstart: 2. August 2021

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD

MTV 00s ist ein von Paramount Networks EMEAA betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Mainstream-Musik. Er hat die Nachfolge von VH1 Europe angetreten und hat auch dessen musikalische Ausrichtung übernommen.

Die größten Variationen im Tagesprogramm gibt es um 20 Uhr, hier wechseln sich u.a. mit „Can’t Fight the Pop Ballads!“, „Rap & R’n’B Jamz“ und „Dancefloor Fillers!“ auch die Genres ab.

Den Relaunch hätte man natürlich auch dazu nutzen können ein bisschen was für die Bekanntheit und Verbreitung des Senders tun zu können. Hätte. Hat man aber nicht. Man ist sogar derart lustlos vorgegangen, dass im Musik-Paket von 1&1 immer noch nicht die Logos getauscht hat und auch beim „MTV Tune Inn“ von Net Cologne/Aachen noch von VH1 die Rede ist. Zuschauer in Österreich haben’s da deutlich einfacher – da gibt es fünf MTV-Kanäle im Paket von Magenta TV… Warum geht das nicht auch einfach in Deutschland?

Die übrigen Kritikpunkte ist man ebenfalls mit der Neugestaltung nicht angegangen: Den Sender gibt’s weiterhin nur in SD und im Netz ist er nicht existent.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei MTV 00s

05:00 – Non-Stop Nostalgia

09:00 – Class of 2003!

10:00 – We love the 00s!

15:00 – Class of 2003!

16:00 – Hits don’t lie

20:00 – Classic Collabs!

21:00 – Non-Stop Nostalgia

03:00 – Non-Stop Nostalgia

Empfang

Webseite: –

Satellit: –

Kabel: u.a. Net Colongne (SD), Net Aachen (SD)

IPTV: 1&1 (SD)

Sonstige: –

Sie haben Anmerkungen zur Reihe „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“? Schreiben Sie uns an leserbriefe@digitalfernsehen.de – wir freuen uns.