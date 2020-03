National Geographic: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Heute geht es raus in die Welt – DIGITAL FERNSEHEN präsentiert in unserer Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ den Dokusender „National Geographic“.

Steckbrief

Name: National Geographic

Sparte: Dokusender

Senderstart: 1. November 2004

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

National Geographic ist ein von Fox Networks betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Dokumentationen. Er verfügt wie der Schwestersender über eine hervorragende Verbreitung und lässt sich im Prinzip über alle gängigen Plattformen inkl. Satellit empfangen. Zusätzlich wird es auch Inhalte auf Disney+ geben.

Wie auch die gleichnamige Zeitschrift, ist das Programm von National Geographic thematisch breit aufgestellt und bietet überwiegend unterhaltende Dokus und Reportagen aus den USA, Kanada und Großbritannien. Der Produktionszeitraum liegt meist zwischen 2010 und 2019. Je nach Wochentag gibt es verschiedene Blöcke mit zahlreichen Folgen einer Sendung am Stück. In KW8 waren dies z.B. „Polizeieinsatz Alaska“, „Mayday – Alarm im Cockpit“ oder „Amerikas Kifferkultur“ – von diesen Sendungen gab es bis zu zehn Episoden hintereinander. Dennoch wird das Tagesprogramm nicht eintönig, wie man am unten aufgeführten Beispieltag sieht: Es werden trotzdem 15 verschiedene Formate gezeigt.

Der Onlineauftritt ist identisch mit dem der Zeitschrift und des Schwestersender. Sprich es gibt einen regelmäßig gepflegten Facebook-Kanal sowie einen mit vielen Bildern versehenden Instagram-Account. Auf der Webseite gibt es ein ausführlich beschriebenes TV-Programm.

Ein typischer Tag bei National Geographic

05:00 – Mayday – Alarm im Cockpit

05:50 – Drogen im Visier

06:35 – Polizeieinsatz Alaska

07:30 – Bear Grylls: Stars am Limit

08:20 – Mayday – Alarm im Cockpit

09:10 – Mayday – Alarm im Cockpit

10:00 – Spuren verlorener Städte mit Albert Lin

10:50 – Geheimnisse der Bibel mit Albert Lin

11:40 – Geheimnisse der Bibel mit Albert Lin

12:30 – Mysterien der Menschheit

13:20 – Mysterien der Menschheit

14:10 – Mysterien der Menschheit

15:00 – Titanic – Der verhängnisvolle Brand

15:50 – U 745 – Verschollen in der Ostsee

16:40 – Unternehmen Paukenschlag

17:35 – Roms verschollene Flotte

18:25 – Hochsee Cowboys: Norden vs. Süden

19:15 – Auf der Suche nach dem Monsterfisch

20:05 – Ungeklärt – Mord verjährt nicht

21:00 – Ungeklärt – Mord verjährt nicht

21:50 – F.B.I. – Dem Verbrechen auf der Spur

22:45 – F.B.I. – Dem Verbrechen auf der Spur

23:40 – F.B.I. – Dem Verbrechen auf der Spur

00:35 – F.B.I. – Dem Verbrechen auf der Spur

01:30 – F.B.I. – Dem Verbrechen auf der Spur

02:20 – F.B.I. – Dem Verbrechen auf der Spur

03:10 – F.B.I. – Dem Verbrechen auf der Spur

04:00 – F.B.I. – Dem Verbrechen auf der Spur

04:50 – F.B.I. – Dem Verbrechen auf der Spur

Empfang

Webseite: nationalgeographic.de

Satellit: Sky

Kabel: u.a. Sky, Vodafone, Unitymedia, Kabelkiosk

IPTV: 1&1, Telekom, Vodafone

Sonstige: Disney+

