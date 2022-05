One Music Television: Free-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Auf den hinteren Plätzen der Senderlisten in deutschen Haushalten tummeln sich eine Vielzahl kleiner frei empfangbarer TV-Kanäle. Begleiten Sie DIGITAL FERNSEHEN in unserer neuen Serie „Free-TV-Spartensender vorgestellt“ durch die Welt der Sender. Heute stellen wir Ihnen „One Music Television“ vor.

Steckbrief

Name: One Music Television

Sparte: Musiksender

Senderstart: 11. November 2020

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

One Music Television ist ein von der Prime Time Enterprise d.o.o. aus Slowenien betriebener Musiksender mit dem Schwerpunkt auf Pop-Musik von 1980 bis heute.

Was gibt’s zu sehen?

Die berühmte Fragen aller Fragen mal wieder – denn der Kanal ist eine kleine Wundertüte… und das liegt nicht nur am EPG.

Nach Angaben der Senderwebseite ist das Programm in fünf Themenblöcke gegliedert. Uns daran zu orientieren können wir gleich vergessen, denn mit der Realität hat diese nichts gemein. Ein Blick in den Programmguide von MagentaTV? Nope, der Block „Pop/Rock Musik“ wird dort einmal in 24 Stunden durch die Sendung „One Interaktiv“ unterbrochen – die gibt es nicht und hilft uns somit auch nicht weiter. EPG über Eutelsat? Gar nicht vorhanden, also haben wir wieder unseren Receiver gestartet und einen kompletten Sendetag aufgenommen…

Am Morgen läuft z.B. Musik von „ATB“, „Simply Red“, den „Scorpions“ von 1988, „R. Kelly“ aus 2010, oder „Lana Del Rey“ von 2013. Aber auch der „Crazy Frog“ mit „Axel F“ von 2005; „Tokio Hotel“ mit „Durch den Monsun“ von 2007 nur um direkt danach von „Europe“ mit „Carrie“ von 1986 gefolgt zu werden. Billy Eilish, Ed Sheerin, Cascada, AC/DC, Abba, DJ Bobo, Madonna und Gigi D’Agostino sind auch mit dabei.

Wie soll man diesen Mix zusammenfassen?

Ab ca. 12:30 Uhr wird überwiegend deutschsprachige Popmusik gespielt, Interpreten sind hier u.a. Yvonne Catterfeld, Emilio, Julia Kautz, SDP, Jennifer Rostock, Culcha Candela und Pietro Lombardi.

Ab 14:30 Uhr ändert sich die Musikfarbe erneut, so sind u.a. Ed Sheerin, Maroon 5, Fredericco Rossi, Kraftklub, Fat Joe, Die Toten Hosen, Max Mutzke, Xavier Naidoo, Lil Nas X und Joris zu hören.

Wenn es 16 Uhr schlägt, kehrt die interessante Mischung aus dem Morgenprogramm zurück. Modern Talking, La Bouche, Vengaboys und Peter André treffen hier auf 2 Pac und Nelly.

Um ca. 17 Uhr gibt es für Stunde Mediashop, um 18 Uhr ein Stündchen Latin-Pop. Von 19 Uhr an gibt es bis zum frühen Morgen Pop- und Rockmusik auf Deutsch und Englisch bspw. von Jonas Brother, Vanessa Mai, Schmutzki, Die toten Hosen, Walk the Moon, Shawn Mendes und Alizié. Dieser Block wird von 21:47 bis 22:47 durch den Mediashop unterbrochen. Nach der Pause geht es dann mit einer bunten Mischung von Nimika, Jupiter Jones, David Guetta, Katy Perry, Sarah Connor, Unheilig, Phlipp Poisel, Billy Eilisch, Katja Krasavice, Deichkind, Avril Lavigne, Pink und Die Ärzte weiter.

Bzgl. Einblendewahn gilt auch bei One alles, was wir schon beim Schwestersender Folx geschrieben haben. Werbung gibt es – von den zwei Mediashopfenstern abgesehen – fast keine.

One Music Television wird in HD-Version über Satellit über Eutelsat 13 Grad Ost verbreitet. Seit 1. April 2022 ist der Sender auch bei der Telekom vorhanden. Eine Aufschaltung bei Waipu ist geplant – bei Zattoo ist er direkt verfügbar. Ein Livestream in HD mit geringer Datenrate ist vorhanden.

Eine Facebook-Seite gibt es, aber außer ab und mal einen Programmhinweis gibt es dort nichts. Ähnlich ist es mit dem Instagram-Account – er existiert halt.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei One Music Television

Sendungen nach Angabe Senderwebseite

06:00 – Snooze

10:00 – Rewind & Forward

14:00 – Up to millennium

18:00 – Up to date

20:15 – Themenschwerpunkt

Sendungen nach unserer Überprüfung

06:00 – Popmusik verschiedener Genres 1980 bis heute

12:30 – Deutschsprachige Popmusik

14:30 – Aktuelle Pop- und Rockmusik

16:00 – Klassische Popmusik und Black Music

17:03 – Mediashop

18:05 – Latin-Pop

19:00 – aktuelle Popmusik verschiedener Genres, deutsch und englisch

21:47 – Mediashop

22:47 – aktuelle Popmusik verschiedener Genres, deutsch und englisch

Empfang

Webseite: folx.network/one-1/?lang=de

Livestream: vorhanden

Satellit: Eutelsat 13 Grad Ost (HD)

IPTV: Telekom

Sonstige: Waipu (ab Mai 2022), Zattoo

Sie haben Anmerkungen zur Reihe „Free-TV-Spartensender vorgestellt“? Schreiben Sie uns an leserbriefe@digitalfernsehen.de – wir freuen uns.