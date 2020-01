Silverline Movie Channel: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Damit auch Sie den Überblick behalten und kein Highlight mehr entgeht, präsentiert DIGITAL FERNSEHEN in unser Rubrik „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ den Spielfilmsender „Silverline Movie Channel“.

Steckbrief

Name: Silverline Movie Channel

Sparte: Filmsender

Senderstart: 18. November 2003

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

Silverline Movie Channel ist ein von der Silverline Television AG betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Spielfilme in den Genres Action, Horror, Crime und Asian-Cinema. Abweichungen gibt es von diesem Schema praktisch keine.

Sowohl Alter als auch Qualität der Filme schwanken massiv. Von den 1960er bis heute wird alles abgedeckt. Vieles, gerade im Horror-Bereich, ist B- und C-Ware und taucht gefühlt an den hintersten Fronten bei Netflix und Primevideo auf, wenn man schon alles Gute gesehen hat. Im lineraren TV-Bereich besetzt man so allerdings eine Nische. Den Anspruch irgendwie besonders zu sein unterstreicht man beispielsweise auch noch dadurch, dass die kommenden Filme angesagt werden.

Was die allgemeine Aufmerksamkeit betrifft, scheint „Silverline“ ziemlich weit unter dem Radar zu fliegen. Neben der wirklich gut gepflegten Webseite, die Infos zu allen gezeigten Filmen bietet, ist man auch auf Instagram und Youtube unterwegs, bespaßt die Kanäle aufgrund der sehr geringen Aufmerksamkeit allerdings kaum noch. Lediglich Facebook wird noch aktiv mit Inhalten versorgt, hat jedoch auch dort kaum Zuschauerinteraktion. Letztlich bekommt man den Eindruck, dass es sich um ein unterschätztes Liebhaberobjekt handelt.

Silverline hat noch ein weiteres Problem: Der Sender ist zwar gut über die großen Kabelnetzanbieter zu bekommen, fehlt aber leider auch im IPTV-Angebot der Telekom und hat im Gegensatz zum Mitbewerber Kinowelt TV noch mehr Auflösungsprobleme. Gesendet wird über normale Empfangswege nur in SD. Das ist in der heutigen Zeit nicht mehr angemessen, zumal die Filme nach eigener Aussage bereits seit 2012 in HD-Qualität eingekauft werden. Wer hochaufgelöstes Fernsehen genießen will, muss zwangsweise auf die „Prime Channels“ bei Amazon oder auf die App „Watch it“ ausweichen.



Ein typischer Tag bei Silverline Movie Channel

05:50 – Leslie, My Name Is Evil

07:15 – The Invoking

08:40 – Goemon: Die Legende des Ninja-Kriegers

10:45 – Seance

12:15 – The Exorcism Tapes

13:30 – Tell Me How I Die

15:15 – Body

16:30 – 6 Minutes of Death

17:45 – Die Sonne, die uns täuscht – Der Exodus

20:15 – Pusher

21:45 – Evil Feed

23:10 – Pusher

00:40 – Hidden in the Woods

02:10 – Found – Mein Bruder ist ein Serienkiller

03:50 – The Investigator

Empfang

Webseite: silverline.tv

Satellit: –

Kabel: Vodafone, Unitymedia, Kabelkiosk (alle SD)

IPTV: Vodafone (SD)

Sonstige: Amazon Prime Channels (HD), Watch it (HD)

