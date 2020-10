Stingray Classica: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Damit Sie auch musikalisch unterhalten werden und Ihnen kein Highlight mehr entgeht, stellt DIGITAL FERNSEHEN in unser Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ regelmäßig einen neuen Musiksender vor. Heute ist „Stingray Classica“ dran.

Steckbrief

Name: Stingray Classica

Sparte: Musiksender

Senderstart: 21. Oktober 1996 (als Classica)

Sendezeit: 0-24 Uhr; Sky (20 bis 6 Uhr)

Ausstrahlungsformat: SD & HD

Stingray Classica ist ein von der Stingray Group Inc betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt klassischer Musik. Der Kanal ging bereits 1996 unter dem Namen Classica bei DF1 auf Sendung, wurde zwischenzeitlich von Unitel aufgekauft, zu Unitel Classica umbenannt und landete schließlich 2017 unter dem Dach von Stingray. Der Sender ist in zahlreichen Ländern weltweit verfügbar, beispielsweise auch in China, Südkorea und Kanada.

Zu sehen gibt’s Opern, Ballet und klassische Konzerte. Obwohl der Sender zweifelsfrei Premiumcontent ausstrahlt, ist er über Sky leider nur in SD verfügbar und sendet auch nur zwischen 20 und 6 Uhr in der „Junior“ freien Zeit. Die anderen Verbreitungswege werden allesamt in HD bedient. Zu beachten ist allerdings, dass je nach Anbieter eine andere Version des Senders ausgestrahlt wird: „Stingray Classica Sky“ (Sky), „Stingray Classica Germany“ (Vodafone West Bestandskunden) und „Stingray Classica“ (Net Cologne). Zusätzlich ist das Programm auch On Demand als Prime Channel bei Amazon für 8,99 Euro im Monat oder für 99,99 Euro im Jahresabo über die Webseite erhältlich. Alternativ lässt sich der Sender auch für 6,99 Euro im Monat über Watch It abonnieren.

Die Webseite des Senders hält Infos zu Empfangswegen und einen detaillierten EPG zur jeweiligen Aufzeichnung parat und ist komplett in deutsch verfügbar. Der Facebook-Auftritt ist international ausgerichtet und informiert in englischer Sprache über Programmhighlights. Ein Youtube-Kanal ist vorhanden, hält jedoch überwiegend nur kurze Programmschnipsel bereit und wird nicht allzu oft mit neuen Inhalten versorgt.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei Stingray Classica Sky

20:05 – Veerhavenconcert 2018

21:30 – Soirée de Ballets

22:30 – Beethoven – 15. Klaviersonate, OP. 28

23:10 – Halbfinale I – Liszt Wettbewerb 2017

00:00 – R. Strauss – Die Frau ohne Schatten

03:25 – Bruckner – 7. Sinfonie

04:35 – Beethoven – 12. Klaviersonate, Op. 26

Ein typischer Tag bei Stingray Classica Germany

06:26 – Beethoven – 22. Klaviersonate, Op. 54

06:38 – Halbfinale II – Liszt Wettbewerb 2017

07:01 – Prokofjew – Auszüge aus Romeo und Julia, Op. 64

08:00 – Neapel, Stadt der Klaviere – Giovanni M. Trabaci

09:00 – Barati & Debargue spielen Debussy, Brahms & Franck

10:20 – Halbfinale I – Liszt Wettbewerb 2017

10:55 – Beethoven – 9. Klaviersonate, Op. 14, Nr. 1

12:06 – Wiens Söhne: Teil 4 – Cherchez la Femme

12:30 – Brahms – 3 Violinsonaten, Op. 78, 100 & 108

13:54 – Johan De Meij – Echoes of San Marco & Fellini

14:38 – Rachmaninow & Gershwin: Rhapsodies

16:03 – Rossini – La Cenerentola

18:56 – Beethoven – Letzte Sonate Op. 109, 110 & 111

20:04 – Europakonzert 2010 – Oxford

21:34 – Halbfinale II – Liszt Wettbewerb 2017

21:53 – Alexander von Zemlinsky – Klarinettentrio, Op. 3

22:21 – Brahms – 2. Violinsonate, op. 100

23:00 – Vertigo 20

23:57 – Penderecki – Sinfonie Sieben Tore Jerusalems

02:00 – Verdi – Aida

04:35 – Brendel und Abbado in Luzern

05:19 – Verdi – Quattro pezzi sacri

05:59 – CMIM – Halbfinale – John Brancy

Ein typischer Tag bei Stingray Classica

06:00 – Brügge: Die burgundische Metropole

07:17 – Tinctoris – Geheimer Trost

08:08 – CMIM – Finale – Clara Osowski

08:39 – Beethoven 1. Klaviersonate, Op. 2, No. 1

10:02 – Mozart on Tour – Folge 6: Paris

10:59 – Schubert – 2. Klaviertrio, Op. 100, D. 929

11:50 – Beethoven – 1. Klavierkonzert, Op. 15

12:39 – Johan de Meij – Sinfonie Nr. 1 Der Herr der Ringe

14:02 – Bizet – Carmen

16:48 – Mahler 8. Sinfonie

18:22 – Young Euro Classic 2017

19:24 – Brahms – 1. Violinsonate, op. 100

19:45 – Haydn – Streichquartett in D-Dur op. 76, 5

20:11 – Britten – The Young Persobs Guide to the Orchestra

21:00 – Belanchine

22:47 – Brahms – Sinfonie Nr. 1 c-Moll, Op. 68

00:00 – Dvořák – Rusalka

02:32 – Veerhavenconcert 2018

03:54 – Mariinsky on Tack

04:28 – Brahms – 3. Violinsonate, Op. 108

Empfang

Webseite: classica.stingray.com

Satellit: Sky (SD)

Kabel: u.a. Sky (SD), Vodafone West (SD & HD, Bestandskunden), Net Cologne (HD)

IPTV: –

Sonstige: Amazon Prime Channel (HD), Webseite (HD), Watch It (HD)

Sie haben Anmerkungen zur Reihe „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“? Schreiben Sie uns an leserbriefe@digitalfernsehen.de – wir freuen uns.