Junior: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Unterhaltung gibt es auch für die kleinen Zuschauer. Darum präsentiert DIGITAL FERNSEHEN in unserer Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ regelmäßig einen neuen Kindersender. Heute ist „Junior“ dran.

Steckbrief

Name: Junior

Sparte: Kindersender

Senderstart: 28. Juli 1996

Sendezeit: 6-20 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD

Junior ist ein von Studio100 Media betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Animations- und Zeichentrickserien. Den Sender gibt es bereits seit 1996 und ging mit dem Start von DF1 auf Sendung und hat sich seitdem tapfer gehalten. Allerdings sendet er in Deutschland und Österreich nur bei Sky und nur in SD, dafür gibt es ihn im Gegensatz zu vielen anderen Pay-TV-Sendern aus dieser Serie nicht nur Kabel, sondern auch über Satellit.

Gezeigt werden dabei sowohl moderne Serien wie z.B. „Wissper“ und die CGI-Fassung von „Die Biene Maja“, als auch Klassiker wie „Heidi“ aus den 1970ern oder „Bibi Blocksberg“ aus den 1990ern. Im Gegensatz zu den anderen Kindersendern wie Nicktoons und Cartoon Network befinden sich bei Junior dankenswerterweise auch europäische bzw. deutsche Produktionen und nicht nur US-Ware.

Online lässt man sich auch nicht lumpen. Es gibt es sehr übersichtliche und liebevoll gestaltetet Webseite mit allen wichtigen Infos, Programmbeschreibungen, Sendezeiten, Videos, Malvorlagen und vieles mehr. Junior hat auch Apps im Angebot. Im Gegensatz zu den Mitbewerbern sind diese werbefrei und haben keine In-App-Käufe – sehr lobenswert. Eine Facebookseite hat man auch. Sie hat zwar eine überschaubare Zahl an Fans, wird aber trotzdem vernünftig gepflegt und vermittelt einen guten Eindruck von dem, was auf Junior läuft.

Ein typischer Tag bei Junior

06:00 – My Little Pony – Freundschaft ist Magie

06:20 – Mia and me – Abenteuer in Centopia

06:45 – Lenas Ranch

07:10 – Ghost Rockers Musik Clips

07:15 – Heidi

07:40 – Die Biene Maja

07:50 – Die Biene Maja

08:05 – My Little Pony – Freundschaft ist Magie

08:25 – Der kleine Tiger Daniel

08:50 – Messy geht nach Okido

09:00 – Messy geht nach Okido

09:15 – Kati & Mim-Mim

09:25 – Kati & Mim-Mim

09:40 – Die Biene Maja

09:50 – Die Biene Maja

10:05 – Wissper

10:10 – Wissper

10:20 – Wissper

10:25 – Tumble Leaf

10:50 – Der kleine Nick

11:05 – Teletubbies

11:30 – My Little Pony – Freundschaft ist Magie

11:50 – Tashi

12:05 – Tashi

12:20 – Die Fraggles

12:45 – Bibi Blocksberg

13:10 – Lenas Ranch

13:35 – Kosmoo

14:00 – Pippi Langstrumpf

14:25 – Teletubbies

14:50 – My Little Pony – Freundschaft ist Magie

15:15 – Heidi

15:40 – Die Biene Maja

15:50 – Die Biene Maja

16:10 – Die unglaublichen Abenteuer von Blinky Bill

16:20 – Die unglaublichen Abenteuer von Blinky Bill

16:35 – Heidi

17:00 – Die Biene Maja

17:25 – Bibi Blocksberg

17:55 – Wickie und die starken Männer

18:15 – Lenas Ranch

18:40 – Lenas Ranch

19:00 – Mia and me – Abenteuer in Centopia

19:25 – Ghost Rockers Musik Clips

19:30 – Kosmoo

19:55 – Ghost Rockers Musik Clips

Empfang

Webseite: junior.tv

Satellit: Sky (SD)

Kabel: u.a. Sky (SD), Teleclub (SD; Schweiz)

IPTV: –

Sonstige: –

