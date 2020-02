Travelxp 4k: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle Entdecken Sie die Welt in atemberaubenden Bildern. DIGITAL FERNSEHEN stellt Ihnen in unserer Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ den Dokukanal „Travelxp 4k“ vor.

Steckbrief

Name: Travelxp 4k

Sparte: Dokusender

Senderstart: 28. Februar 2018 (auf deutsch)

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: UHD

Travelxp 4k ist ein von Celebrities Management Private betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Reisedokumentationen. Der Sender kommt ursprünglich aus Indien und ist wie auch Insight TV ein wenig drollig.

Verbreitet wird er in deutscher Sprache direkt über die HD-Plus-Plattform und indirekt über ein mit HD Plus aufgerüstetes Sky-Abo. Bei Entertain von der Telekom gibt es den Sender für lau dazu, sofern man mindestens „Magenta Zuhause M“ als Tarif hat. Wir haben es also wieder mit „Free Pay-TV“ zu tun oder wie es der Vermarkter des Senders nennt: Pay-TV.

Das Programm wird nicht nur in 4k-Auflösung ausgestrahlt, sondern gleich auch noch in HDR. Kurzum, es ist der perfekte Demosender im Elektronikmarkt für 4k-TVs. So häufig, wie die Sendungen durch kurze Logoeinblendungen „unterbrochen“ werden, bekommt man unweigerlich auch den Eindruck eine Grafikdemo vor sich zu haben – wenn auch eine ziemlich hübsche. Dazu passt das Sendeschema von 48 Sendungen pro 24 Stunden.

Im Netz pflegt man sehr aktiv eine englisch sprachige Facebook-Seite. Leider kann man das von der eigenen Webseite nicht behaupten – die führt einen gerne schon mal auf eine weiße, inhaltsleere Unterseite und gibt auch keine Infos zum Programm raus, der Sendeplan ist leer. Immerhin kann hier die TV Spielfilm online weiterhelfen.

Ein typischer Tag bei Travelxp 4k

05:00 – Off the Grid

05:30 – Backpack

06:00 – Backpack

06:30 – World Heritage

07:00 – Food Fact Fun

07:30 – Backpack

08:00 – Off the Grid

08:30 – Backpack

09:00 – Backpack

09:30 – World Heritage

10:00 – Food Fact Fun

10:30 – Backpack

11:00 – Unwind

11:30 – World Heritage

12:00 – Backpack

12:30 – Kissed By the Sea

13:00 – Food Fact Fun

13:30 – Backpack

14:00 – Off the Grid

14:30 – World Heritage

15:00 – Backpack

15:30 – Kissed By the Sea

16:00 – Food Fact Fun

16:30 – Backpack

17:00 – Off the Grid

17:30 – World Heritage

18:00 – Backpack

18:30 – Kissed By the Sea

19:00 – Backpack

19:30 – Food Fact Fun

20:00 – Off the Grid

20:30 – Backpack

21:00 – City Breaks

21:30 – Off the Grid

22:00 – Backpack

22:30 – Food Fact Fun

23:00 – Off the Grid

23:30 – Backpack

00:00 – World Heritage

00:30 – Off the Grid

01:00 – Off the Grid

01:30 – Off the Grid

02:00 – Food Fact Fun

02:30 – City Breaks

03:00 – Backpack

03:30 – Backpack

04:00 – Off the Grid

04:30 – Off the Grid

Empfang

Webseite: travelxp.tv

Satellit: Sky (UHD), HD Plus (UHD)

Kabel: –

IPTV: Telekom (UHD)

Sonstige: –

