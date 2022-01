Worauf Sie beim Kauf eines neuen Smartphones unbedingt achten sollten

Anzeige

Ein Leben ohne Smartphone? Für die meisten Menschen dürfte dieser Gedanke unvorstellbar sein. Trotzdem ist es hin und wieder Zeit, sein altes Smartphone durch ein neues Gerät zu ersetzen. Viele von uns haben jedoch Schwierigkeiten damit, da sie nicht wissen, was beim Kauf eines neuen Smartphones eigentlich wichtig ist. Wir geben im Folgenden eine Entscheidungshilfe, was beim Kauf eines neuen Smartphones wichtig ist.

Finanzierung

Womöglich möchten Sie ein modernes Smartphone, das in puncto Technik auf voller Linie überzeugt. Das ist nachvollziehbar, aber in diesem Fall sollten Sie sich auf einen hohen Preis einstellen. High-End Smartphones der neuesten Generation kosten nämlich teilweise über 1000,- €. Glücklicherweise ist es nicht zwangsweise nötig, den vollen Betrag auf einen Schlag zu bezahlen, denn ein Smartphone per Raten zu kaufen, ist längst eine gängige Praxis. Allerdings ist das nicht immer möglich, weswegen Sie sich bereits vor dem Kauf Gedanken über die Finanzierung machen sollten.

Displaygröße

Welche Displaygröße optimal ist, hängt auch von den eigenen Präferenzen ab. Ein großes Display ist zwar übersichtlicher, aber schwerer zu bedienen. Denn je nach Displaygröße ist eine einhändige Bedienung nicht mehr möglich. Bei der Auflösung hingegen brauchen Sie sich keine größeren Gedanken zu machen, denn hier gilt die Faustregel: je mehr Pixel, desto besser. Überlegen Sie sich auch, ob Sie AMOLED oder LCD bevorzugen. Während AMOLED mit kräftigen und satten Farben punktet, kann LCD in puncto Helligkeit überzeugen.

Speicher

Es gibt heutzutage eigentlich niemanden, der nicht zahlreiche Apps auf seinem Smartphone installiert. Ganz zu schweigen davon, dass viele Bilder, Musikdateien und Videos abgespeichert werden. Insbesondere, wenn man den automatischen Download von Bildern und Videos in diversen Messengern zulässt, kann sich binnen kurzer Zeit eine Menge Daten ansammeln. Das alles erfordert eine Menge Speicherplatz, weswegen Sie sich am besten an ein Smartphone mit großem integrierten Speicher halten. Grundsätzlich sind Smartphones mit mindestens 128 GB oder gar 256 GB zu empfehlen, denn hier ist der Speicherplatz in den meisten Fällen ausreichend. Bei Android Smartphones liegt Im besten Fall auch ein Slot für eine so genannte SD-Karte vor, damit Sie bei Bedarf nachrüsten können. Auf dieses Feature müssen Apple User jedoch noch verzichten.

Kamera

Gerade bei den Kameras gibt es qualitativ große Unterschiede. Sie sollten daher unbedingt darauf achten, was für eine Kamera in das jeweilige Smartphone verbaut wurde. Eine Kamera mit 12 bis 16 Megapixel ist vollkommen ausreichend, denn eine bessere Bildqualität lässt sich auch mit mehr nicht oder nur schwer erreichen. Wie gut die Kamera ist, wirkt sich jedoch nicht nur auf Fotos, sondern selbstverständlich auch auf die Videos aus. Sollte Ihnen beides wichtig sein, kaufen Sie unbedingt ein Smartphone, das mit einer guten Kamera punkten kann. Eine solche lässt sich schließlich nicht einfach nachrüsten. Allerdings treibt eine gute Kamera-Optik auch den Preis deutlich nach oben: Das aktuelle OnePlus 9 Pro beispielsweise kommt mit einer ausgezeichneten Hasselblad Kamera und kostet um die 900 Euro.

Design

Da Sie das neue Smartphone womöglich lange Zeit begleiten wird, dürfen Sie nicht nur auf die zugrundeliegende Technik achten. Berücksichtigen Sie auch das Design und die Haptik, denn sollte Ihnen der Look des Smartphones nicht gefallen, macht ein Kauf nur wenig Sinn. Aktuell sind beispielsweise faltbare Smartphones im Trend. Wie ein Smartphone genau aussieht und ob es gut in ihrer Hand liegt, prüfen Sie am besten vor Ort beim Händler. Anschließend können Sie das Gerät – sofern Sie es wollen – immer noch über das Internet kaufen.

