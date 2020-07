Sky Serien Guide: „The Third Day“ – neu aus den Sky Studios

Anzeige

Wir stellen aktuelle Serien-Highlights bei Sky vor – neben bekannten Dauerbrennern wagen wir auch einen Blick auf kommenden Neuerscheinungen. Heute dreht sich alles um die im Sommer startende Serie „The Third Day“.

Die Miniserie „The Third Day“ Ist eine von HBO und Sky produzierte, sechsteilige Staffel mit hochkarätiger Besetzung. Jude Law und Naomie Harris spielen die Hauptrollen in der Produktion, die in zwei verschiedenen Zeitebenen spielt.

Teil eins namens „Sommer“ wird über drei Episoden erzählt, wurde von Dennis Kelly geschrieben und von Marc Muden in Szene gesetzt. Sam (Jude Law) verschlägt es auf eine geheimnisvolle Insel vor der britischen Küste. Dort trifft er auf eine Gruppe Einheimischer, die unerbittlich ihre Traditionen pflegen, koste es, was es wolle.

Teil zwei, „Winter“, erstreckt sich ebenfalls über drei Episoden, wurde geschrieben von Kit de Waal, Dean O’Loughlin und Dennis Kelly, Regie führte Philippa Lowthorpe. Die Geschichte handelt von Helen (Naomie Haris), einer willensstarken Außenseiterin, die auf der Insel nach Antworten sucht und damit unter den Einheimischen einen schweren Kampf um das Schicksal und die Existenz der Bewohner auslöst.

Neben Jude Law und Naomie Harris sind Katherine Waterston („Fantastic Beasts“), Emily Watson („Chernobyl“) und Paddy Considine („The Outsider“) in der Serie zu sehen.

The Third Day“ ist das erste Sky Original, das von Sky Studios, dem neu gegründeten Produktionshaus,­ realisiert wird. Die Miniserie entsteht in Zusammenarbeit mit Plan B Entertainment und dem weltbekannten Theaterensemble Punchdrunk International.

Zu sehen sein wird „The Third Day“ ab 12. Mai 2020 zuerst in der Originalfassung auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf, mit wöchentlich einer der je 60-minütigen Episoden.

Wer die Serie in deutscher Sprache sehen will, muss sich bis zum Sommer diesen Jahres gedulden. Die synchronisierte Fassung wird ab diesem Zeitpunkt linear über Sky Atlantic HD ausgestrahlt und dann natürlich auch in beiden Fassungen auf Abruf auf den bekannten Sky-Portalen abrufbar sein.

Originaltitel: The Third Day

Land: GB, US

Jahr: 2020

Regie: Marc Munden u. a.

Darsteller: Jude Law, Katherine Waterston

Umfang: 6 Folgen à ca. 60 min

Altersfreigabe: k. A.

Empfang linear: Sky Atlantic HD

Empfang Abruf: Sky Ticket, Sky Go und Sky Q