The History Channel: Spannende Dokus rund um die Uhr

Dokumentationen sind mittlerweile genauso gefragt wie fiktionale Serien oder Filme. Spartensender wie The History Channel oder Crime + Investigation bieten dabei eine Plattform für Fans dieser Inhalte. Wir stellen beide Sender und die dazugehörigen Abrufplattformen vor.

The History Channel blickt in Deutschland auf eine mehr als 18-jährige Geschichte zurück. Als der Sender im November 2004 erstmals in Deutschland empfangbar war, konnten sich viele Zuschauer noch nicht vorstellen, wie sich ein derartiges spezialisiertes Spartenprogramm füllen lässt. Seither ist einige Zeit vergangen und The History Channel beweist, welchen Mehrwert digitale Spartensender zu bieten haben. Rund um die Uhr und vor allem mittlerweile auch flächendeckend in bester HDTV-Auflösung werden spannende Inhalte auf dem linearen Programm The History Channel gezeigt.

Empfang

Der Sender The History Channel ist Bestandteil aller Verbreitungsplattformen im deutschen Sprachraum. Seit März kann er flächendeckend über Sky in HD-Qualität empfangen werden. Mit der Aufschaltung innerhalb der Vodafone-Plattform wurde ein weiterer Meilenstein erreicht, der es dem Sender ermöglicht, seine Inhalte einer breiten Zuschauerschar zur Verfügung zu stellen. The History Channel HD ist dabei Bestandteil des Sky-Entertainment-Paketes. Doch auch Nicht-Sky-Abonnenten können den Spartensender schauen. Unter anderem ist das Programm bei den Kabelnetzbetreibern Pyur, Vodafone sowie der M7-Gruppe in den Pay-TV-Angeboten enthalten. Auch über die modernen OTT-Angebote (Fernsehen über das Internet) kann The History Channel etwa bei waipu.tv, Magenta TV oder 1&1 HD TV gebucht werden. Bei waipu.tv ist der Sender im Perfect-Paket enthalten, bei 1&1 HD TV im Sonderpaket Dokumentation. In Österreich ist der Sender bei Sky Austria, drei, Liwest, A1 und Magenta TV Austria in den entsprechenden Pay-TV-Paketen enthalten. Auch in der Schweiz ist der History Channel in Pay-TV-Paketen verfügbar.

Zusätzlich zum Bezahlprogramm bietet das Unternehmen seit wenigen Monaten auch einen FAST Channel des Senders an. Auf History Clips, der kostenfrei und ohne monatliche Gebühren bei waipu.tv zu sehen ist, werden kurze Clips einzelner Sendungen ausgestrahlt. Diese sind unter anderem auch auf den YouTube-Seiten des Senders zu bestaunen.

Die Highlights im ersten Halbjahr

Erst im vergangenen November ging die Nachricht um die Welt: 36 Jahre nach dem tragischen Absturz des Space Shuttles „Challenger“ fanden Taucher während der Dreharbeiten zur HISTORY-Channel-Doku-Reihe „Mysterium Bermudadreieck“ auf dem Meeresboden vor der Küste Floridas ein großes Trümmerteil der Raumfähre, deren Explosion kurz nach dem Start im Januar 1986 rund um den Globus Entsetzen auslöste. Alle sieben Besatzungsmitglieder waren bei dem Unglück ums Leben gekommen. In der ab 22. März auf dem History Channel ausgestrahlten Doku-Reihe begibt sich ein Eliteteam auf eine Expedition zum Bermudadreieck und sucht nach Spuren der dort verschollenen Schiffe und Flugzeuge. Die Experten unternehmen den Versuch, aufgefundene Wracks zu identifizieren. „Mysterium Bermudadreieck“ dokumentiert in einer der sechs Episoden die spektakuläre Entdeckung des „Challenger“-Trümmerteils und die Entwicklung der Nachforschungen – vom ersten Tauchgang bis zu Besprechungen bei der NASA. Weitere Episoden sind dann mittwochs 20.15 Uhr zu sehen.

Bild: A+E

Ein weiteres Highlight startet auf dem History Channel am 25. Mai. Fortan präsentiert jeweils donnerstags zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr kein geringerer als Pierce Brosnan die spektakulärsten Raubüberfälle auf dem History Channel. Unter anderem wird der „Lufthansa-Raub“ thematisiert, der weltweit für Aufsehen sorgte und gleich mehrere Filmemacher inspirierte. Pierce Brosnan: „Große Raubüberfalle sind spannend und können, wenn sie gut erzählt werden, den Zuschauer fast zu so etwas wie einem Mittäter des Verbrechens werden lassen. Ich freue mich darauf, in die Vergangenheit zu reisen, um die erstaunlichen Geschichten hinter diesen Überfällen, die tatsächlich stattgefunden haben, unter die Lupe zu nehmen – von den Masterminds der Taten bis zu den ausgeklügelten Plänen.“ Neben dem Lufthansa-Raub von 1978 widmet sich die vorerst achtteilige Reihe auch dem Überfall auf die United California Bank 1972 in Laguna Niguel, Kalifornien, dem Diamantenraub 2003 im belgischen Antwerpen, dem Banküberfall auf die Armored-Zentrale in Los Angeles im Jahr 1997, dem Raubüberfall auf das Pierre-Hotel 1972 in New York City, dem Einbruch in die Lloyds Bank auf der Baker Street in London im Jahr 1971, dem Kunstraub im Isabella-Stewart-Gardner-Museum in Boston 1990 sowie dem Juwelenraub 1964 im Natural History Museum in New York City. Die Doku-Reihe lässt die Zuschauer mittels nachgestellter Szenen, visueller Effekte und Animationen in die Zeit der Taten eintauchen. Sie erzählt detailliert die Geschichten hinter den aufsehenerregenden Überfällen und lässt in Interviews zahlreiche Experten zu Wort kommen. Jede der acht einstündigen Episoden zeichnet die Planung und Umsetzung der Überfalle nach und geht auch auf deren Folgen ein.

Bildquelle: linear-history: A+E