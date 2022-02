Tragbares DAB+ Radio: Pure Elan Connect im Test

Anzeige

In unserer vorangegangenen Ausgabe haben wir bereits das Connect + des Herstellers Pure unter die Lupe genommen. Das Pure Elan Connect ist der kleine Bruder des Radios. Welche Einschränkungen hingenommen werden müssen und wie sich das Pure Connect im Alttagsbetrieb schlägt, zeigt der Test.

Dieser Test erschien zuerst in der Digital Fernsehen 03/2021

Das Pure Elan Connect ist noch etwas kompakter als das Connect +. Aufgrund der geringen Größe muss auf einen Stereolautsprecher verzichtet werden. Der Monolautsprecher ist linksseitig vom Display plaziert. Darunter ist die Bedieneinheit zu finden. Hier stellen wir keine Einschränkungen gegenüber dem großen Bruder fest.

Wie ist das Pure Elan Connect Radio ausgestattet

Neben den Lautsprechern verfügt das kompakte Radio an der Front über ein 2,4 Zoll großes Farbdisplay sowie insgesamt elf Bedienelemente. Das multifunktionale Bedienrad in der Mitte dient dabei nicht nur zur Einstellung der Lautstärke, und die drei Hardware-Favoritentasten erlauben den schnellen Wechsel zwischen den drei liebsten Radiosendern. An der Rückseite ist eine Teleskopantenne verbaut. Auch der Kopfhörerausgang ist hier zu finden. Mit Strom wird das Pure Elan Connect über eine Micro-USB-Buchse versorgt. Das USB-Anschlusskabel samt Steckernetzteil ist im Lieferumfang des 99 Euro teuren Gerätes enthalten. Alternativ lässt sich das Radio aber mit Hilfe von vier handelsüblichen AA-Batterien oder gleichwertigen Akkus mit Strom versorgen und ist damit perfekt für den mobilen Einsatz geeignet. Dank der Wechselmöglichkeit kann das Gerät auch über Tage genutzt werden. In unserem Test stellten wir mit Eneloop-Akkus bei normaler Zimmerlautstärke eine Betriebszeit von knapp zehn Stunden im DAB+ Betrieb fest.

Gut sichtbar ist das Batteriefach in der Mitte des Gerätes. Hier werden vier handelsübliche AA-Batterien, alternativ Akkus, eingelegt und können jederzeit getauscht werden

So nimmt man das Pure Elan Connect in Betrieb

Das Pure Elan Connect kann Radiosender sowohl über DAB Plus, FM aber auch über das Internet empfangen. Von daher muss bei der Ersteinrichtung ein Suchlauf im Digitalradionetz durchgeführt werden, außerdem ist die Einbindung ins heimische WLAN, wenn dieses vorhanden ist, wichtig. Dank WPS-Funktion muss der Netzwerkschlüssel nicht aufwendig per Hand eingetragen werden, ein Tastendruck am Router genügt. Danach ist das Gerät komplett betriebsbereit.

Das Hauptmenü ist übersichtlich, im DAB-Plus-Modus kann der Sendersuchlauf direkt gestartet werden, bei dem das Pure Connect zuverlässig alle Signale aufspührt

Der Radioempfang beim Pure Elan Connect

Während des Empfangs ist das Display beim Pure Elan Connect zweigeteilt. Im linken Drittel wird das aktuelle Slideshow-Bild des gerade laufenden Senders gezeigt. Über die Info-Taste direkt neben den Favoritentasten können zum gerade laufenden Programm unter anderem der Radiotext, die Programmsparte, die Empfangsfrequenz und die genutzte Datenrate aufgerufen werden. Weiter gibt ein 30-stelliger Signalstärkebalken Auskunft, wie gut ein Multiplex empfangen wird. Alle diese Parameter werden neben der Slideshow angezeigt. Die Empfangsleistung bietet keinen Anlass zur Kritik. Mit der fest integrierten Stabantenne sind am Teststandort gleich fünf Multiplexe empfangbar. Bei der Bedienung muss sich der Nutzer aber etwas umstellen. Eine außergewöhnliche Bebilderung der Tasten macht dies nötig. Auch auf UKW-Programme kann zurückgegriffen werden. Allerdings ist die Empfangsgüte hier nicht berauschend. Selbst starke am Standort ausgestrahlte Sender werden nicht komplett rauschfrei abgespielt. Dieses Manko ist allerdings bei vielen Digitalradios zu beobachten. Der analoge Empfangsweg ist bei diesen Geräten maximal noch eine Zugabe.



Besonders umfangreich ist die Senderliste beim Empfang von Internetradio. Hier erwartet den Nutzer eine gut sortierte Kanalliste mit tausenden nationalen und internationalen Sendern. Auch hier werden bei zahlreichen Sendern die Sendergrafiken mitgeliefert. Obwohl das Pure Elan Connect den Frontier Silicon-Chipsatz verbaut hat, ist es leider nicht möglich, die Favoritenverwaltung über den Internetdienst des Anbieters zu realisieren. Somit müssen die Favoritensender manuell in die Kanalliste aufgenommen werden.

Wer neben dem DAB-Empfang auch Internetradio nutzen möchte, muss das Pure-Gerät mittels WLAN ins heimische Netz integrieren

So funktioniert die App-Steuerung des Pure Elan Connect

Positiv fällt auf, dass sich das Pure Elan Connect auch mittels der Undock-App im heimischen Netzwerk steuern lässt. Dies ist in der Preisklasse des Gerätes eher eine Seltenheit. Somit ist eine Fernbedienung möglich, ohne dass das Gerät mit einem externen Signalgeber ausgeliefert wird. Die bekannte Undock-App ist für die Smartphone-Betriebssysteme Android und iOS verfügbar. Einmal installiert, erlaubt sie die komplette Steuerung des Gerätes über das Smartphone. Prinzipiell ist Undok genial. Nicht unterstützt wird allerdings die Multiroom-Funktion.

Wie paired man das Pure Elan Connect per Bluetooth

Die Koppelung mit dem Smartphone verläuft ebenfalls problemlos. Das Smartphone findet im Bluetooth-Menü das Elan-Connect-Gerät auf Anhieb, das Pairing wird im Display des Gerätes angezeigt. Im Anschluss ist die bidirektionale Kommunikation hergestellt. Die Lautstärke lässt sich bei der Wiedergabe auch mit dem Smartphone regeln, und mit den Reglern am Pure Elan Connect Radio ist beispielsweise auch die Titelweiterschaltung bei Streaminganbietern wie Spotify, Deezer oder Tidal möglich. Abgesehen von Bluetooth erlaubt das Gerät aber keine weitere Einbindung von externen Geräten.

Das Pure Elan Connect ist ein überzeugendes Radio Wer es gern etwas kompakter mag, findet im Pure Elan Connect den perfekten Helfer. Das Gerät vereint die wichtigsten Radioempfangswege und empfängt zuverlässig terrestrisch ausgestrahlte Radiostationen sowohl über DAB Plus als auch über UKW. Dank der Möglichkeit, das Gerät mit wechselbaren Akkus oder AA-Batterien zu bestücken, ist es flexibel und zuverlässig einsetzbar. Der Klang des Mono-Radios ist gut, die Bedienung sehr einfach gehalten.